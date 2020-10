Soundcore Life Q30 – Preiswerte ANC Kopfhörer mit Druck

Ankers Soundcore Life Q30 sind meine ersten ANC Kopfhörer. Entsprechend war das Druckgefühl das diese Technologier anfangs erzeugt sehr irritierend. Bald hatte sich mein Gehör aber daran gewöhnt und seither habe ich sehr viel Freude damit.

Die Kopfhörer haben einen sehr angenehmen Sound, wenngleich mir die im Vergleich zum Vorgänger gestrichene BassUp-Technologie fehlt. Ebenso wäre ein Druckausgleich, wie er bei höherpreisigen ANC-Kopfhörern integriert ist echt nett. Aber in Summe geht das Klangerlebnis, die Verarbeitung und die Menge an Features für ein Gerät dieser Preisklasse echt mehr als nur in Ordnung (siehe Vergleich mit anderen Herstellern in der Grafik weiter oben). Auch wenn der offizielle Releasepreis noch nicht bekannt ist, wird ein Preis unterhalb der 100 Euro Marke anvisiert und wer sie jetzt vorbestellt, erhält zum Release im November sogar noch satte 30% Rabatt im offiziellen Soundcore Store.

Um es in einem Satz auszudrücken: Die Soundcore Life Q30 sind gut ausgestattete, stylische ANC Kopfhörer, die zu diesem Preis Druck ausüben, allerdings nicht nur auf die Konkurrenz 😉