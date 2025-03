MWC 2025 – soundcore Boom 2 Pro vorgestellt: Da geht’s richtig ab!

Damit niemandem in der Umgebung langweilig wird, bringen die Audio-Experten von soundcore den soundcore Boom 2 Pro auf den Markt.

Über den soundcore Boom 2 Pro

Der optisch angepasste Zwillingsbruder des populären Boom 2 Plus bringt passend zum Frühlingsstart 140 Watt mit sattem Stereo-Sound und tiefem Bass auf das grüne Tanzparkett. Dafür sorgen zwei 50 Watt Tieftöner und zwei 20 Watt Hochtöner sowie die BassUp 2.0-Technologie für Tiefenfrequenzen von bis zu 40 Hertz. Wer weniger Bass-lastig Musik hören und sie seinen individuellen Sound-Vorlieben anpassen möchte, individualisiert die Einstellungen über den Equalizer in der umfangreichen soundcore App. Wer noch mehr Klangkulisse braucht, verbindet zwei gleiche Geräte mit einem Knopfdruck zu einem wuchtigen Stereo-Gespann. Ob am sonnigen Strand oder im regnerischen Wald – dank seines schicken wie zweckmäßigen Designs, ist der soundcore Boom 2 Pro für jedes Wetter gewappnet.

Er ist nach dem IP68-Standard – staubdicht und geschützt beim bis zu 30-minütigem Untertauchen in eineinhalb Metern – zertifiziert und schwimmt im Pool immer oberhalb der Oberfläche. Wo auch immer der Party-Lautsprecher für Musik sorgt, die passende Stimmung ist durch die LED-Leuchten an beiden Seiten bei acht Lichteffekten garantiert. Dabei geht den Partygästen mit Sicherheit eher die Puste aus als dem Lautsprecher – bis zu 20 Stunden schafft der neueste soundcore mit einer Ladung. Nach drei Stunden ist der auch als Power Bank durchgehende Boom 2 Pro wieder aufgeladen. Der soundcore Boom 2 Pro ist ab sofort auf der soundcore Webseite und Amazon für eine UVP von 249 Euro erhältlich. Schnellentschlossene sichern sich bis 16. März einen bereits hinterlegten Rabatt von 50 Euro, womit der kräftige Speaker schon für 199 Euro über den virtuellen Ladentisch wandert.