soundcore AeroFit 2 Pro Test: Open-Earbuds, aber mit ANC!

Drittens: Die 20 × 11,5 mm großen Racetrack-Treiber in Verbindung mit der BassTurbo-Technologie, sie sollen für überraschend voluminösen Sound sorgen. An vierter Stelle stehen die vier strahlformenden Mikrofone mit KI-gestütztem Geräuschfilter für kristallklare Anrufe. Und nicht zuletzt die beeindruckende Akkulaufzeit: Eine Ladung bringt bis zu zehn Stunden Musikgenuss, mit dem Ladecase sind sogar 42 Stunden Gesamtlaufzeit möglich. Mit einem aktuellen Preis von derzeit 149,99 Euro positioniert sich das Produkt als äußerst leistbares Premium-Segment im Open-Ear-Bereich. Dank des Herstellers durften wir also diese soundcore AeroFit 2 Pro ausprobieren. Und wie so oft müssen wir sie vor dem Test erst einmal auspacken!

Der Online-Shop des Herstellers soundcore zeigt es ganz deutlich: Mit den AeroFit 2 Pro Open-Ear Kopfhörern will das Unternehmen eine neue Kategorie im Kopfhörer-Markt stärker verfolgen. Open-Ear-Kopfhörer erfreuen sich wachsender Beliebtheit, denn sie bieten eine Alternative zu den klassischen In-Ear-Modellen, die für manche Menschen auf Dauer unbequem werden. Soundcore positioniert die AeroFit 2 Pro als besonders leichte, komfortable Lösung für Fitness, Outdoor-Aktivitäten und alltägliche Nutzung. Der Hersteller ist besonders stolz auf mehrere Aspekte: Erstens die anpassbaren Ohrbügel, die individuellen Halt ohne Druckstellen ermöglichen sollen, und dann wird die Luftleittechnologie mit doppelt gewölbter Oberfläche für maximale Atmungsaktivität erwähnt.

So geht es los

Das Auspacken der AeroFit 2 Pro geht rasch und unkompliziert. Der Karton ist hochwertig verarbeitet, die Farben prägnant gedruckt, und alles sitzt an seinem Platz, ohne zu wackeln oder zu rutschen. Beim Öffnen offenbart sich nach dem Aufklappen direkt das Ladecase mit den beiden Earbuds darin, und die weitere Dokumentation sauber separat. Mit dabei sind ein USB-C-Ladekabel, eine Schnellstartanleitung und dann braucht ihr nur noch die soundcore-App für Android und iOS. Dabei gibt es keine langen Handbücher, die man sich durchpflügen muss, denn die App erledigt das Schritt für Schritt. Für alle, die vorher noch nie mit Open-Ear-Kopfhörern zu tun hatten, ist die Inbetriebnahme unkompliziert.

Die soundcore AeroFit 2 Pro erkennen automatisch, dass sie aus dem Case genommen werden, aktivieren den Bluetooth-Pairing-Modus und stehen dann zur Verbindung bereit. Die App erkennt die Kopfhörer sofort und führt euch durch wenige Slides bis zur erfolgreichen Kopplung. Nach etwa zwei Minuten habt ihr die Kopfhörer fertig eingestellt und einsatzbereit. Besonders angenehm: Selbst das Firmware-Update (im Januar 2026 war das dann die Version 03.77) dauert wirklich nicht lange. Einmal an die Ohren gesetzt müsst ihr euch erst an das Produkt gewöhnen. Denn die Ohrbügel bleiben fix hinter euren Ohrmuscheln, doch der Klangkörper selbst lässt sich in fünf Stufen bewegen.

Die zwei Modi

soundcore selbst spricht da von einer Open-Ear-Form und einer ANC-Form. In gewisser Weise schlägt der Hersteller einen buchstäblichen Spagat inmitten dieser beiden Bauweisen. Denn während Open-Ear-Kopfhörer alle Geräusche durchlassen und so etwa auch für die Straße mehr als nur tauglich sind, können ANC-Earbuds (allzumeist In-Ear-Lösungen) für wesentlich mehr gefühlte Ruhe und für ein Abschotten vor der lärmenden Außenwelt sorgen. Die AeroFit 2 Pro wollen dabei beides abdecken: In ihrer Open-Ear-Form sollen sie gemütlich an den Ohren hängen und euch alles von der Umgebung mitbekommen lassen, und in der ANC-Form werden die Umgebungsgeräusche gedämpft.

Besonders hervorzuheben hierbei ist, dass es dazu keine App benötigt. Die Buds sind selber so clever, um zu erkennen, wenn sie sich beide in der ANC-Form (also an eurem Ohrkanal) befinden. Dann wird die Umgebungsgeräuschreduktion automatisch aktiviert, und sie wird aufgehoben, sobald ihr die Geräte wieder in die Open-Ear-Form zurückbringt. Das geht mit ein wenig Übung in etwa einer Sekunde pro Ohr, und seid versichert: Anfangs kämpfen wir alle mit dem Gerät. Die ersten zwei, drei Mal, wenn ihr die soundcore AeroFit 2 Pro an eure Ohrmuscheln anbringt, müsst ihr es mehrmals versuchen. Bis es dann mal plötzlich Klick macht und ihr die Earbuds samt Bügel wie von selbst draufsetzt.

Die Haptik der Buds

Das Erste, was euch auffällt, wenn ihr die AeroFit 2 Pro in die Hand nehmt, ist: Das Gewicht ist wirklich minimal. Mit nur zehn Gramm pro Kopfhörer zählen sie zu den leichteren Modellen der Open-Ear-Kategorie, und dies fühlt ihr auch beim Anfassen sofort. Die Materialqualität ist durchgehend hochwertig, das Gehäuse nutzt robustes Kunststoff mit gummierten Elementen an den Berührungspunkten, was den Grip deutlich erhöht. Seine Oberfläche ist weder rutschig noch haftend, sondern angenehm neutral. Die Ohrbügel selbst sind flexibel und nicht spröde, sie biegen sich leicht und federn wieder in ihre ursprüngliche Form zurück. Beide Buds haben eine drückbare Taste direkt am soundcore-Logo, was später bei der Steuerung wichtig wird.

Beim Tragen erweisen sich die Ohrhörer als angenehm, selbst über mehrere Stunden hinweg gab es keinen Druckpunkt, keine Ermüdungserscheinungen und keine Rötungen zu verzeichnen. Die gummierten Ohrbügel sorgen für einen angenehmen, weichen Kontakt ohne Metallermüdung oder Kratzer. Besonders beim Sport oder bei Arbeiten zeigt sich die Stabilität: Auch bei Kopfbewegungen, Sprüngen oder schnellen Richtungswechseln wie etwa beim Volleyball bleiben die AeroFit 2 Pro genau dort, wo sie sein sollen. Wer bislang In-Ear-Modelle gewohnt ist und von Druckschmerzen berichtet, wird diesen Unterschied als befreiend empfinden. Tragt ihr eine Brille oder längeres Haar, kommt es anfangs zu Logistikproblemen hinter euren Ohrmuscheln.

Abenteuer im Alltag

Habt ihr euch allerdings an das Produkt gewöhnt, könnt ihr den Praxistest beginnen. So stellt ihr flugs den gewünschten Modus ein (Open-Ear oder ANC) und legt los! Die Musikwiedergabe überzeugt durchwegs, denn die 20 × 11,5 mm Racetrack-Treiber bieten für ein Open-Ear-System überraschend satten Sound. Dabei sind die Bässe recht präsent (dank BassTurbo-Technologie), die Mitten klar und die Höhen lebhaft, ohne dabei zu scharren. Dies ist eine Balance, die bei Open-Ear-Systemen nicht selbstverständlich ist, denn die fehlende physische Trennung vom Ohrkanal kann leicht zu Bassmangel führen. Für Streaming-Musik, Podcasts und Hörbücher ist dies absolut ausreichend, und das setzt sich soundcore sei Dank auch bei der Steuerung fort.

Die Knopf-Steuerung funktioniert zuverlässig, ohne nervige Fehlaktivierungen. Dabei gibt es Optionen für einfaches, doppeltes und dreifaches Antippen sowie Gedrückthalten. Das Telefonieren ist ein absolutes Highlight. Mit vier strahlformenden Mikrofonen und KI-gesteuertem Rauschfilter ist die Sprachqualität überraschend gut. Das System filtert Hintergrundgeräusche elegant aus, ohne die Stimme künstlich wirken zu lassen. Dies ist praktischer als manches teurere Produkt. Die Sprachassistentin (Alexa, Siri, Google Assistant – je nach Smartphone) wird zuverlässig aufgerufen. Im Alltag funktioniert einfach alles, was es soll: Musik spielen, Anrufe entgegennehmen, Sprachbefehle geben – all dies läuft rund.

Zur soundcore-App

Geht es um die gelebte Praxis, darf man auch die soundcore-App des Herstellers nicht außer Acht lassen. So könnt ihr schon am ersten Bildschirm der App, sobald ihr die AeroFit 2 Pro gekoppelt habt, die intelligente Geräuschunterdrückung aktivieren oder deaktivieren. Sie aktiviert ANC, wenn sich beide Ohrhörer in der ANC-Form befinden, alternativ könnt ihr selbst hin- und herschalten. Ein Gaming-Modus (also ein Niedriglatenmodus) ist ebenso mit von der Partie wie der Punkt „Duale Verbindungen“, der dank dem aktuellen Bluetooth-Standard eh schon zum Alltag gehört. Auch dieses Produkt könnt ihr also mit zwei Geräten gleichzeitig gekoppelt lassen, das ist also keine große Überraschung.

Neben der anpassbaren Steuerung, einem verschiebbaren Lautstärkeverhältnis, der Tonausgabe, die Auswahl der Dauer bis zur automatischen Abschaltung, dem Abspielen eines Piep-Geräusches zum Finden eurer Ohrhörer sowie die Möglichkeit, die Firmware zu aktualisieren (Januar 2026: Version 03.77) gibt es noch die Soundeffekte. Hier dürft ihr zwischen Räumliches Audio (sogar mit Kopfverfolgung!), voreingestellten EQ-Signaturen und ganz eigenen benutzerdefinierten EQ-Profilen wechseln. Die acht Bänder könnt ihr übrigens frei einstellen, einmal für die Open-Ear-Form und einmal für die ANC-Form. So eine Form der Sound-Tüftelei ist jedenfalls ungewöhnlich und zu loben!

Zwischen den Welten

Die Buds haben mich auf Reisen, im Büro und auch beim Sport begleitet. Ihre Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden lässt sich jedenfalls reproduzieren (im Open-Ear-Modus, versteht sich), und das Case lädt beide Ohrhörer tatsächlich drei bis vier Mal zur Gänze wieder auf. Dabei macht es jedes Mal wieder Freude, die soundcore AeroFit 2 Pro anzufassen, denn die Verarbeitungsqualität ist einfach nur gelungen und hochwertig. Vor allem der Knopf an den Buds hat es mir angetan, denn während ich anderswo immer noch über Touchflächen und verlorengegangene Eingaben hadere, macht es soundcore einfach vor: Ein Knopf mit Druckpunkt macht es allen einfach, das Produkt zu bedienen, ob nun zu Hause oder mitten beim Sport.

Doch wie es für ein Hybrid-Gerät so ist, so fallen auch die soundcore AeroFit 2 Pro dem selben Problem anheim: Anstatt in beiden Welten vollkommen aufzugehen, sind sie weder Fisch noch Fleisch. Tragt ihr Brille oder langes Haar, ist es etwas umständlicher, die Geräte an euren Ohren anzubringen, und ihr würdet aus Reflex eher zu regulären Earbuds greifen. Und für eine ordentliche ANC-Lösung geht das Produkt nicht weit genug in den Ohrkanal, auch wenn die Geräuschkulisse nach zwei bis drei Sekunden merklich abnimmt. Zudem fühlen sich die AeroFit 2 Pro dann doch „sperriger“ an euren Ohren an, als es kleinere Open-Ear-Produkte vermögen. Das Leben als Allrounder-Lösung hat dann einfach seinen Preis!

soundcore AeroFit 2 Pro: Technisches

Die soundcore AeroFit 2 Pro bestehen aus einem System von zwei Treibern je 20 × 11,5 mm mit Racetrack-Form und der bereits erwähnten BassTurbo-Technologie für tiefe Bässe. Die Unterstützung für Hi-Res Audio über LDAC macht die AeroFit 2 Pro fit für hochqualitative Dateien. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku speichert genug Energie für die erwähnten zehn Stunden Spielzeit. Mit dem Ladecase ergeben sich insgesamt 42 Stunden, was für den Zweck völlig ausreichend ist. Die Schnellladetechnologie ermöglicht es, in zehn Minuten vier Stunden Spielzeit zu laden, das ist äußerst praktisch, wenn’s mal schnell gehen muss.

Der IP55-Standard garantiert Schutz vor Staub und Spritzwasser, was die Ohrhörer einem zuverlässigen Begleiter bei diversen Outdoor-Aktivitäten macht. Das System umfasst vier Mikrofone, die durch einen KI-gestützten Algorithmus unterstützt werden, um Umgebungsgeräusche herauszufiltern. Die Bedienung erfolgt über die Knopf-Steuerung auf den Außenseiten der Kopfhörer. Besonders hervorzuheben ist die kabellose Ladefunktion des Cases – ihr könnt es einfach auf ein Qi-Ladegerät legen, ohne mit Kabeln hantieren zu müssen. Das Ladecase selbst ist übrigens sehr hochwertig verarbeitet, mit einem angenehmen Mattschwarz-Finish, das kaum Fingerabdrücke anzieht. Es fühlt sich stabil an, ohne dabei schwer zu wirken.