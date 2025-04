soundcore AeroClip Test: Kraftvolle Open-Ear-Ohrhörer mit Ring

Was macht diesen Komfort aus? Der Hersteller hat die Ohrhörer mit einem verlängerten Open-Ring ausgestattet, der 1,5-mal länger ist als bei seinem Vorgängermodell. Diese flexiblere Struktur soll sich besser an die Ohrform anpassen und für druckfreien Tragekomfort sorgen. Die Soundkammer selbst ist laut Hersteller nur so groß wie eine Schokolinse und ganze 37 % kleiner als beim Vorgängermodell – ideal für lange Hörsessions ohne das bei vielen In-Ear-Modellen typische Druckgefühl. Klingt vielversprechend, oder? Packen wir die soundcore AeroClip doch erst einmal aus!

Der Hersteller präsentiert auf seiner offiziellen Website ein vielversprechendes Open-Ear-Produkt. Die soundcore AeroClip sind Ohrhörer, die sich dank ihres speziellen Designs an eure Ohren stecken lassen, ohne den Gehörgang zu verschließen. Das Besondere daran: Ihr könnt eure Umgebung jederzeit wahrnehmen, während ihr gleichzeitig eure Musik genießt. Die AeroClip versprechen kristallklaren Klang, satte Bässe und KI-gestützte Anrufqualität – und das alles mit einem großen Fokus auf erstklassigen Tragekomfort.

Mit den soundcore AeroClip bietet der Hersteller eine Alternative im offenen Design. Was können diese Clip-Earbuds tatsächlich? Hier ist unser Testbericht!

Ausgepackt!

Das Ladecase ist rechteckig, hoch und ziemlich leicht. Eine USB-C-Buchse ist zum Aufladen hinten mit dabei, und ein Knopf zum Koppeln – das war’s! Bei den soundcore AeroClip fällt sofort die durchdachte Formgebung ins Auge. Die Ohrhörer wirken modern und gleichzeitig unaufdringlich, mit einer klaren Designsprache, die ihre Funktionalität in den Vordergrund stellt. Das Ladecase ist kompakt und hochwertig verarbeitet, ohne dabei zu viel Platz einzunehmen – ein guter Kompromiss zwischen Tragbarkeit und Akkukapazität. Im Gegensatz zu manch anderen Open-Ear-Modellen, die oft etwas sperriger daher kommen, präsentieren sich diese Ohrhörer als erstaunlich schlank. Wie tragen sich nun diese Ohrhörer, höre ich euch fragen? Die Antwort ist erfreulich: Die Handhabung ist intuitiv.

Anders als bei manchen Konkurrenzprodukten, wo man anfangs rätseln muss, wie die Ohrhörer korrekt anzubringen sind, geht ihr hier nach einem recht einfachen Prinzip vor. Den größeren Teil einfach hinters Ohr clippen, die kleine Soundkammer so vor dem Gehörgang positionieren, dass sie bequem anliegt – fertig! Danach könnt ihr einfach am Ohr entlang rutschen. Das Ganze klappt nach kurzer Eingewöhnung auch problemlos einhändig. Was dabei wirklich beeindruckt, ist der sichere Halt bei gleichzeitig minimalem Druckgefühl. Selbst bei schnelleren Bewegungen oder beim Sport sitzen die AeroClip fest und sicher, ohne zu drücken oder zu reiben – ein Balanceakt, der nur schwer zu meistern ist. Aber die Hersteller kommen schon dahinter, einer nach dem anderen!

soundcore AeroClip: Der Klang

Das Herzstück jedes Kopfhörers ist natürlich die Klangqualität, und hier wurden das soundcore-Produkt mit einigen vielversprechenden Technologien ausgestattet. Allgemein betrachtet kann man festhalten, dass die AeroClip durch ihre offene Bauweise – ähnlich wie die Konkurrenzmodelle – hervorragend für einen permanenten Transparenzmodus geeignet sind. Ihr bekommt alles mit, was um euch herum passiert, während ihr gleichzeitig euren Lieblingssound genießen könnt. Ein Feature, das für die Sicherheit im Straßenverkehr oder die Kommunikation im Büro unschätzbar wertvoll ist. Die Klangqualität selbst wird von einem 12 mm großen Treiber mit titaniumeschichteter Membran und dualen Magneteinheiten bestimmt. Das klingt nicht nur auf dem Papier gut, sondern macht sich auch in der Praxis bemerkbar: Die Höhen sind erstaunlich klar, die Mitten präsent und der Bass – für ein Open-Ear-Design – überraschend kräftig.

Hier scheint die angepriesene „Virtual Bass-Technologie“ tatsächlich zu funktionieren, mit der soundcore die typische Bassarmut offener Kopfhörerdesigns bekämpft. Natürlich darf man keine Basswunder erwarten, wie sie geschlossene In-Ears liefern können, aber im Vergleich zu anderen Open-Ear-Modellen schlagen sich die soundcore AeroClip außerordentlich gut. Besonders erfreulich ist, dass der Klang selbst bei mittlerer Lautstärke voll und rund wirkt – eine Eigenschaft, die bei Open-Ear-Designs keineswegs selbstverständlich ist, da diese oft erst bei höheren Lautstärken ihren vollen Klangcharakter entwickeln. Dadurch könnt ihr die Ohrhörer auch in ruhigeren Umgebungen bei moderater Lautstärke nutzen, ohne auf Klangqualität verzichten zu müssen oder Andere zu stören. Der Equalizer hat auch außergewöhnlich viel Einfluss bei diesem Produkt – das kenne ich von anderen Open-Ear-Lösungen anders!

Über die soundcore-App

Die begleitende soundcore-App ist ein mächtiges Tool zur Anpassung der Earbuds. Sobald ihr die soundcore AeroClip mit eurem Smartphone via Bluetooth verbunden habt, kennt auch die App das Gerät. Wie üblich ist die App sehr übersichtlich gehalten und sie bietet euch neben Einstellungen auch die vier Optionen Soundeffekte, Steuerung, Duale Verbindungen und Gerät finden. Ganz oben seht ihr den Akkustand der einzelnen Clips sowie dem Ladecase, ein sehr bequemes Feature. Bereich Numero eins bietet euch den Schnellzugriff auf sechs verschiedene Equalizer-Einstellungen (soundcore Signature, Bass Booster, Tonverstärker, Klassisch, Podcast und Höhen-Booster). Aber auch ein benutzerdefinierter EQ ist möglich, und nach einem Tipp auf diese Option erwartet euch ein achtteiliges Vollspektrum, das ihr nach Belieben live anpassen und auch abspeichern könnt. Im Punkt Steuerung dürft ihr die beiden Buds mit verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten einstellen, was beim Doppel- und Dreifachtippen auf einen Bügel passiert.

Hier habt ihr die Möglichkeit, zwischen Weiter, Zurück, Wiedergabe/Pause, Lautstärke +, Lautstärke -, Sprachassistent und keiner Belegung etwas zu definieren. Der Punkt Duale Verbindung lässt euch den Bluetooth-Standard voll ausnutzen und die soundcore AeroClip mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden. Das ist ideal, wenn ihr etwa über das Tablet Musik hört und gleichzeitig eingehende Anrufe am Smartphone annehmen wollt und funktioniert sehr gut. Mit dem Punkt Gerät finden könnt ihr einen wirklich lauten Wecker-Ton auf jedem der Buds abspielen, um sie zu finden, falls sie mal wo im Zimmer verloren gehen sollten. Beim Tragen selbst gibt es jedenfalls absolut keine Gefahr, dass sich die Ohrhörer von selbst lösen! In den Einstellungen könnt ihr dann noch die Tonausgabe ändern, etwa ob Doppel- und Dreifachtippen mit einem Bestätigungston quittiert werden soll. Die automatische Abschaltung ist ebenso hier zu finden wie der Gerätename oder die installierte Firmware – im Testzeitraum rund um April 2025 war hier die Version 01.39 aktuell.

Die AeroClip im Alltag

In der täglichen Nutzung zeigen die soundcore AeroClip dann, was in ihnen steckt. Das geringe Gewicht und der druckfreie Tragekomfort machen sie zu idealen Begleitern für lange Arbeitstage, Pendlerstrecken oder ausgedehnte Trainingseinheiten. Dank der IPX4-Zertifizierung müsst ihr euch auch bei leichtem Regen oder schweißtreibenden Aktivitäten keine Sorgen um die Ohrhörer machen – sie sind vor Spritzwasser geschützt und halten zuverlässig durch. Ein besonderes Highlight im Alltag ist die bemerkenswerte Akkulaufzeit. Mit bis zu 8 Stunden kontinuierlicher Wiedergabe aus den Ohrhörern selbst und insgesamt 32 Stunden inklusive Ladeetui könnt ihr problemlos mehrere Tage ohne Steckdosensuche auskommen.

Besonders praktisch: Die Schnellladefunktion, die euch nach nur 10 Minuten Ladezeit weitere 3 Stunden Musikgenuss beschert – ideal dafür, wenn es mal wieder schneller gehen muss. Alle Verbindungsmöglichkeiten mit Tablet, Smartphone und Computer funktionieren einfach, das ist natürlich dem neuesten Standard geschuldet. Die Bluetooth 5.4-Verbindung erweist sich als stabil und zuverlässig, mit schnellem Pairing und ohne störende Aussetzer oder Verzögerungen. Besonders vorteilhaft ist auch die Möglichkeit, die AeroClip mit mehreren Geräten gleichzeitig zu verbinden – so könnt ihr nahtlos zwischen eurem Laptop, Tablet und Smartphone wechseln, ohne jedes Mal die Bluetooth-Einstellungen bemühen zu müssen.

Call me, maybe

Ein Aspekt, der oft übersehen wird, aber gerade bei offenen Ohrhörern wie den soundcore AeroClip relevant ist: Die Anrufqualität. Hier hat soundcore mit vier Beamforming-Mikrofonen, windundurchlässigen Geweben und einem KI-Algorithmus zur Geräuschunterdrückung eine recht beeindruckende Lösung geschaffen. Eure Gesprächspartner hören ziemlich deutlich und klar, selbst in lauteren Umgebungen oder bei Wind – laut Hersteller sogar dreimal klarer als bei Vorgängermodellen. Diese Aussage konnte ich zwar nicht auf Herz und Nieren testen, aber dennoch eine gute Sache. Apropos Klarheit: Die Tipp-Steuerung der Ohrhörer verdient ebenfalls ein besonderes Lob. Anders als bei manchen Konkurrenzprodukten, wo Touch-Eingaben oft unzuverlässig reagieren oder schwer zu treffen sind, funktioniert die Bedienung hier präzise und intuitiv.

Da ihr nämlich nicht auf einen Earbud, sondern auf den Bügel tippt, geht das wirklich gut vonstatten und benötigt eigentlich gar keine Übung. Ihr könnt die Lautstärke anpassen, Titel wechseln oder Anrufe annehmen – alles mit einfachen Tippgesten, die auch mit nassen oder schwitzigen Fingern zuverlässig funktionieren. Hier scheint wohl die Vibration gemessen zu werden, ziemlich durchdacht. Ein weiterer Pluspunkt bei dieser Produktart – ich erwähne es gerne – ist die Hygiene: Da die Ohrhörer nichts in euren Gehörgang einführen, sondern lediglich außen anliegen, sammelt sich kein Ohrenschmalz oder sonstiges Gedöns an den Treibern. Das macht sie nicht nur hygienischer, sondern auch leichter zu reinigen und bei Bedarf sogar problemlos mit Freunden oder Familie zu teilen – ein Vorteil, den In-Ear-Modelle definitiv nicht bieten können.

soundcore AeroClip: Die Technik

Zeit für einen Blick unter die sprichwörtliche Haube: Die soundcore AeroClip sind mit einigen interessanten technischen Finessen ausgestattet. Das Herzstück bildet der bereits erwähnte 12 mm große Treiber mit titaniumbeschichteter Membran, der für den überraschend vollen Klang verantwortlich ist. Die dualen Magneteinheiten unterstützen dabei die Basswiedergabe – eine Herausforderung bei offenen Ohrhörern, die soundcore mit seiner Virtual Bass-Technologie erstaunlich gut meistert. Verschiedene EQ-Einstellungen machen dabei einen hörbaren Unterschied! Auf der Kommunikationsseite sorgen vier Beamforming-Mikrofone in Verbindung mit KI-Algorithmen für klare Telefonate – eine gute Sache für diese Bauform.

Die Bluetooth 5.4-Verbindung gewährleistet nicht nur Stabilität, sondern auch geringen Energieverbrauch, was sich direkt in der beeindruckenden Akkulaufzeit niederschlägt: 8 Stunden aus den Ohrhörern selbst, 32 Stunden insgesamt mit dem Ladecase. Die Schnellladefunktion (10 Minuten für 3 Stunden Wiedergabe) rundet das gelungene Energiemanagement ab. Zum Schutz vor äußeren Einflüssen verfügen die Ohrhörer über eine IPX4-Zertifizierung, die sie gegen Spritzwasser und Schweiß absichert – für Sportler und Outdoor-Enthusiasten ein Muss. Beim Gewicht sind die AeroClip ebenfalls auf der leichten Seite, was den Tragekomfort zusätzlich erhöht und sie für lange Sessions fast schon unentbehrlich macht.