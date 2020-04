Sound BlasterX AE-5 Plus: Hi-res Soundkarte ab sofort verfügbar

Gute Nachrichten für die Fans der Sound BlasterX AE-5 Soundkarte – ob des Erfolgs beschert Creative Technology der Soundkarte mit der Sound BlasterX AE-5 Plus ein Update, das ab sofort im Onlineshop erhältlich ist.

Was hat die Sound Blaster X AE-5 Plus zu bieten?

Die Sound BlasterX AE-5 wurde auf der CES 2018 mit Innovationspreisen in den Kategorien „Computer-Hardware und -Komponenten“ sowie „Computerzubehör“ gleich zweimal ausgezeichnet. Durch Sound Blasters langjährige Expertise im Bereich Audio-Verarbeitungstechnologie bietet diese Soundkarte mit dem Xamp-Kopfhörer-Doppelverstärker und dem ESS-SABRE32-Ultra-Class-DAC (122 Dezibel 32 Bit / 384 Kilohertz) zwei technische Innovationen. Zusätzlich war die AE-5 das weltweit erste Modell mit einem integrierten RGB-Controller und damit der Favorit unter Gaming-Enthusiasten.

Dank der Unterstützung der Dolby Digital Live- und Connect-Kodierung bietet die Plus-Version jetzt noch mehr Möglichkeiten zur Übertragung an externe Audiogeräte, was ein besseres Spielerlebnis garantiert. Außerdem wurde die Sound-Blaster-Command-Software für die AE-5 und AE-5 Plus aktualisiert, die eine benutzerfreundliche Oberfläche bietet.

Preis und Verfügbarkeit

Die Sound BlasterX AE-5 Plus kostet 159,99 Euro und ist ab sofort im Creative-Onlineshop verfügbar (hier geht’s zur Angebotsseite).