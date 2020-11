Soulcalibur 6: Hwang ab 2.12.2020 erhältlich

Gute Nachrichten für die Soulcalibur 6-Fans – Bandai Namco verkündete nun, dass in Soulcalibur 6 Hwang ab 2.12.2020 als spielbarer Charakter zur Verfügung stehen wird. Der Schwertkunst-Meister betritt also erneut die Stage of History und wird im Rahmen des Season Pass 2 aber auch als Stand-alone-Charakter erhältlich sein. Was der Schwertkämpfer zu bieten hat, seht ihr im Ankündigungstrailer: