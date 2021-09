Sonys PlayStation 5 Showcase findet am 9. September 2021 statt

Sony Interactive Entertainment wird am 9. September um 22:00 Uhr den PlayStation Showcase 2021 veranstalten. Lest hier mehr!

Dies kündigte das Unternehmen an, und das Event wird auf einigen Kanälen übertragen. Wir können es auf PlayStation.com, YouTube, Twitch und Facebook ansehen.

Die 40-minütige Übertragung wird “einen Blick in die Zukunft von PlayStation 5” bieten, einschließlich Updates von PlayStation Studios und “einigen der einfallsreichsten Entwickler der Branche” über Spiele, die bis Ende 2021 und darüber hinaus erscheinen werden. Eine Post-Show wird Updates von einigen der im Showcase vorgestellten Studioteams enthalten. Die Übertragung enthält übrigens keine Informationen über die nächste Generation von PlayStation VR. Was meint ihr, was wird uns da erwarten?