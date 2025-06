Sonys LinkBuds Fit Rosa ab sofort im Handel erhältlich

Sony hat die LinkBuds Fit in der neuen, stilvollen Farbe Rosa vorgestellt. Die neue Farbvariante kombiniert ein sanftes, natürliches Rosa mit einem einzigartigen Marmormuster – perfekt für alle, die sich von der Masse abheben möchten.

Mit ihrem eleganten Farbton und geschmackvollen Nuancen bieten die LinkBuds Fit Rosa eine neue Möglichkeit, dem persönlichen Stil noch mehr Individualität zu verleihen. Gleichzeitig müssen Nutzer*innen bei den modischen LinkBuds Fit nicht auf hervorragende Klangqualität verzichten. Darüber hinaus verfügt die neue Farboption über eine einzigartige Marmoroptik, die sich nicht nur auf dem Deckel des Ladeetuis, sondern auch auf den Kopfhörern befindet.

Das Marmormuster wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit aus recycelten PET-Flaschen (Polyethylenterephthalat) hergestellt. Dies ist das erste Mal, dass True Wireless Kopfhörer von Sony recycelte PET-Flaschen enthalten, wobei etwa 20 % des gesamten verwendeten Kunststoffs aus recyceltem Material besteht.

Die LinkBuds Fit, die im Oktober 2024 eingeführt wurden, kombinieren außergewöhnlichen Komfort mit innovativen Technologien. Dank des integrierten V2-Prozessors passen sich die Kopfhörer automatisch an die jeweilige Umgebung an, reduzieren störende Geräusche und bieten ein optimales Hörerlebnis – sei es beim Training im Fitnessstudio oder auf dem Weg zur Arbeit. Zusätzlich sorgt das adaptive Noise Cancelling dank Auto NC Optimizer für Ruhe in Konzentrationsphasen, indem es sich kontinuierlich an Tragebedingungen und Umgebungsgeräusche anpasst und unerwünschte Störungen effektiv ausblendet.

Darüber hinaus lässt sich der Stil mit den optionalen „Air Fitting Supporters“ (Silikon-Luftkissen) und den Case-Hüllen für die LinkBuds Fit in verschiedenen Ausführungen und Farben individuell anpassen.

Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeiten

Die LinkBuds Fit in Rosa ergänzen ab Juni 2025 die bestehenden Farben Schwarz, Weiß, Grün und Violett zu einem UVP von 199 €.