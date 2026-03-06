Sony wird seine Exklusivtitel nicht mehr auf den PC bringen

Sony macht eine Kehrtwende bei seiner Multi-Plattform-Strategie: PS5-Exklusivtitel bleiben zukünftig auch wieder exklusiv.

Exklusiver Kaufgrund für die PlayStation

Der Verlag begann 2020, einige seiner größten Spiele auf dem PC zu veröffentlichen, als Horizon Zero Dawn auf Steam kam. Seitdem sind eine Reihe anderer Titel diesem Beispiel gefolgt, darunter The Last of Us Part I, Ghost of Tsushima, God of War Ragnarök und die Marvel’s Spider-Man-Spiele. Aber das Unternehmen scheint einen großen Umgewandel gehabt zu haben, mit hochkarätigen Titeln wie Ghost of Yotei und dem kommenden Saros, die nur auf PS5 erscheinen werden. Jason Schreier von Bloomberg bekam von anonymen Quellen mitgeteilt, dass von Sony veröffentlichte Online-Spiele wie Marvel Tokon und das bevorstehende Marathon wie geplant plattformübergreifend erscheinen werden, und Hideo Kojimas Death Stranding 2, das letztes Jahr als PS5-Exklusivtitel veröffentlicht wurde, soll immer noch für eine PC-Veröffentlichung im Jahr 2026 geplant sein.

Aber während Sony seine Meinung immer wieder ändern könnte, scheint es unwahrscheinlich, dass die Einzelspieler-Games, für die PlayStation seit der PS4-Ära bekannt geworden ist, in Zukunft PC-Ports erhalten werden. Es gibt wahrscheinlich mehrere Gründe für diese strategische Verschiebung. Am offensichtlichsten ist die schlechte Verkaufsleistung von PS5-Spielen auf dem PC, wobei Ports in der Regel erst mindestens ein Jahr nach der Markteinführung der Konsole auf Steam ankommen. Dies steht in krassem Gegensatz zu Microsoft, das später in diesem Jahr gleichzeitig Erstanbietertitel wie Fable und Forza Horizon 6 auf Xbox, PC und PS5 auf den Markt bringen wird. Sony würde zu einem eher Nintendo-ähnlichen Ansatz zurückkehren, wobei letzterer (und äußerst erfolgreich) die Exklusivität der Konsole für Mario, Zelda, Pokémon und Animal Crossing inne hat.