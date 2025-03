Sony präsentiert die True-Wireless-Earbuds WF-C710N mit Noise Cancelling

Sony präsentiert die neuen True Wireless In-Ear-Kopfhörer WF-C710N, die mit Sonys Noise Cancelling Technologie, einer langen Akkulaufzeit und noch besserer Sprachqualität punkten. Zudem zeichnen sich die neuen In-Ear-Kopfhörer durch einen hervorragenden Klang, stilvolle neue Farben sowie ein zeitloses Design aus und bieten eine Vielzahl beliebter Funktionen. Damit vereinen sie alles, was sich Nutzer*innen von Kopfhörern wünschen, in einem kompakten Modell, das einen attraktiven und einfachen Einstieg in die Welt des Noise Cancelling von Sony ermöglicht.

Ungestörtes Hörvergnügen dank Noise Cancelling

Ausgerüstet mit zwei Mikrofonen zur Erfassung von Umgebungsgeräuschen, unterdrücken die Kopfhörer WF-C710N Hintergrundgeräusche noch wirkungsvoller als das Vorgängermodell. Die duale Geräuschsensortechnologie von Sony filtert die Außengeräusche mithilfe von zwei Mikrofonen heraus, sodass es sich ganz in die Musik eintauchen lässt.

Zugleich unterstützen die Kopfhörer WF-C710N den Ambient Sound-Modus, der Umgebungsgeräusche erfasst. So können Nutzer*innen ihre Musik genießen und trotzdem mitbekommen, was sich um sie herum abspielt. Über die Sony | Sound Connect App kann die Lautstärke der hörbaren Umgebungsgeräusche in 20 Stufen eingestellt oder die Speak-to-Chat Funktion verwendet werden, um sich zu unterhalten, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen.

Die intelligente, adaptive Geräuschsteuerung erkennt, wo sich die Nutzer*innen aufhalten und was sie gerade tun, um auf dieser Basis die Umgebungsgeräusche für ein optimales Hörerlebnis anzupassen. Die Funktion kann sogar Orte erkennen, an denen man sich häufig aufhält – zum Beispiel zuhause, im Büro oder Fitnessstudio – und stellt die Klangmodi entsprechend der jeweiligen Situation ein.

Längerer Hörgenuss, klarere Stimmen

Dank längerer Akkulaufzeit sind die Kopfhörer WF-C710N zuverlässige Begleiter für den ganzen Tag. Zusammen mit dem Ladeetui ermöglichen sie bei voller Ladung bis zu 30 Stunden Wiedergabe. Sollte der Akku trotzdem einmal zur Neige gehen, liefert eine 5-minütige Schnellladung 60 Minuten extra Hörzeit. Für kristallklare Anrufe sorgt die auf KI und maschinellem Lernen basierende Spracherfassung, die anhand von mehr als 500 Millionen Stimmproben entwickelt wurde. Sie unterdrückt Umgebungsgeräusche und erfasst Stimmen klar und deutlich. Die präzise Voice Pickup-Technologie steuert die außen und innen an den Kopfhörern angebrachten Mikrofone und gewährleistet damit eine klarere Stimmübertragung. So lässt es sich selbst in lauten Umgebungen problemlos telefonieren.

Kompromisslose Klangqualität

Sonys speziell entwickelter 5-mm-Treiber sorgt gemeinsam mit der Optimierung von Musikdateien durch DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) und der ausgewogenen Klangabstimmung für kraftvolle Bässe und klare Stimmen. So kommt Musik aus allen Genres optimal zur Geltung. Mit der EQ Custom-Funktion in der Sony Sound Connect App kann der Klang zudem an individuelle Vorlieben angepasst werden.

Stilvolle Farboptionen und ein schlichtes, hochwertiges Design

Die neuen Kopfhörer bestechen durch ein dezent elegantes, kompaktes Design. Mit vier zeitlosen Farboptionen – Glass Blue in einer brandneuen, transparenten Optik sowie Pink, Weiß und Schwarz – werden sie jedem Look gerecht. Die WF-C710N sind kompakt, problemlos mitzunehmen und angenehm zu tragen. Das leichte, zylindrische Ladeetui findet auch in einer Jacken- oder kleinen Handtasche bequem Platz.

Benutzerfreundliche Funktionen

Mit der Touch-Steuerung kann die Wiedergabe ganz einfach gestartet und gestoppt werden, durch Titel gesprungen und die Lautstärke per Fingertipp geregelt werden. Zudem können Anrufe freihändig entgegengenommen und je nach Einstellung auf den bevorzugten Musikdienst zugegriffen werden, ohne die App öffnen zu müssen.

Neben der Touch-Steuerung unterstützen die Kopfhörer WF-C710N auch weitere Funktionen von Sony wie sofortiges Pausieren/Wiedergeben, Schnellzugriff, adaptives Noise Cancelling, die Sony | Sound Connect App sowie eine Bluetooth-Multipoint-Verbindung. Die Kopfhörer WF-C710N sind vielseitig einsetzbar, bedienungsfreundlich und wasserdicht gemäß Schutzklasse IPX4. Damit eignen sie sich hervorragend für alle, die viel in Bewegung sind, ob drinnen oder draußen.

Preis und Verfügbarkeit

Die WF-C710N können ab heute in den Farben Glass Blue, Pink, Schwarz und Weiß vorbestellt werden. Unverbindliche Preisempfehlung: 119,99 €