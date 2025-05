Sony präsentiert das neue Xperia 1 VII: Premium im Jahre 2025

Der japanische Technologiekonzern hat in den vergangenen Wochen mit mehreren Teaser-Videos die Spannung auf das neue Gerät erhöht. Unter dem Motto „Next ONE is coming. True quality. Real emotions.“ verspricht Sony ein Smartphone-Erlebnis der Extraklasse. Die Kameratechnologie steht bei der Ankündigung des Xperia 1 VII wie für die Serie üblich eindeutig im Mittelpunkt. Sony setzt auf die Integration seiner bewährten Alpha-Kameratechnologie, was durch den Slogan „Powered by Alpha“ unterstrichen wird. In den Teaser-Videos war unter anderem ein 50-mm-Objektiv mit f/1.2-Blende zu sehen, was auf eine lichtstärkere Weitwinkel-Kamera hindeutet. Hier das komplette Ankündigungsvideo für euch:

Zum Sony Xperia 1 VII

Sony hat heute sein neues Premium-Smartphone Xperia 1 VII offiziell enthüllt. Das Gerät kombiniert erstmals KI-gestützte Kameratechnologie mit audiophilen Features aus der Walkman-Ära und einem Display, das laut Hersteller „das hellste aller Xperia-Modelle“ ist. Mit dem Slogan „Next ONE is coming. True quality. Real emotions.“ positioniert Sony das Smartphone als Allrounder für kreative Content-Ersteller und Multimedia-Enthusiasten. Das Ultraweitwinkel-Objektiv erhielt einen 1/1,56-Zoll-Sensor – ein Sprung von 2,1-facher Fläche gegenüber dem Vorgänger. Dank „AI Camerawork“ analysiert das System in Echtzeit Motive und passt Belichtung, Fokus und Bildausschnitt automatisch an. Sony betont, die Technologie basiere auf Erkenntnissen aus der Alpha-Spiegelreflexserie: „Powered by Alpha bedeutet: Jedes Foto hat den Anspruch, ausdrucksstark wie mit einer Profikamera zu sein“.

Die Dreifachkamera umfasst:

Hauptsensor (48 MP) mit 1/1,4-Zoll-CMOS-Chip

Ultraweitwinkel (50 MP) mit 120-Grad-Blickfeld

Periskop-Tele (12 MP) mit optischem 3,5x-7,1x-Zoom

Design und technische Ausstattung

Das 6,5-Zoll-OLED-Display mit 4K-Auflösung und 120 Hz integriert erstmals Sunlight Vision – eine Funktion, die Helligkeit und Kontrast in Echtzeit an Umgebungslicht anpasst. Sony verspricht, damit selbst bei direkter Sonneneinstrahlung Details sichtbar zu halten. Die BRAVIA-Engine optimiert Farben für Streaming-Dienste und lokal gespeicherte Videos gleichermaßen. Trotz schlankem Gehäuse behält das Xperia 1 VII den 3,5-mm-Klinkenanschluss bei, der nun mit einem hochwertigen DAC ausgestattet ist. Die „Full-Stage-Stereo-Lautsprecher“ liefern laut Hersteller 10 % mehr Bassperformance als das Vorgängermodell. Mit LDAC, Hi-Res Wireless und DSEE Ultimate unterstützt das Gerät verlustfreie Audiocodecs. Der Snapdragon 8 Elite-Chip (3 nm) treibt das Smartphone an, begleitet von 12 GB RAM und 256 GB UFS 4.0-Speicher. Der 5.000-mAh-Akku soll zwei Tage durchhalten, unterstützt durch 30-Watt-Schnellladung. Sony betont zudem ökologische Ambitionen: „Unser Ziel ist ein CO2-Fußabdruck von Null – vom Design bis zum Recycling“.

Das Xperia 1 VII startet mit Android 15 und erhält bis 2029 Sicherheitsupdates. Die „Xperia Intelligence“-Suite passt Systemeinstellungen automatisch an Nutzungsgewohnheiten an – etwa durch Priorisierung häufig genutzter Apps im Hintergrund. Der offizielle Verkaufsstart in Österreich ist heute: Es ist ab sofort um 1.499,- Euro (UVP) erhältlich. „Mit dem Xperia 1 VII schlagen wir eine Brücke zwischen professioneller Kreativität und alltagstauglicher Technik“, kommentiert ein Sony-Sprecher. Ob das Gerät genug Momentum für ein Comeback im Premiumsegment bringt, wird der Launch zeigen. Hier das Produktvideo für euch: