Sony ließ Aloy aus Horizon Forbidden West dank KI zum Leben erwachen

Würdet ihr gerne mit Aloy plaudern? So etwas hat sich Sony gedacht, denn dank KI hatte der Charakter die Möglichkeit, sich zu unterhalten.

KI: Der nächste Schritt der Spieleentwicklung

Sony hat KI eingesetzt, um einem PlayStation-Charakter die Möglichkeit zu geben, sich mit einem Spieler zu unterhalten, soweit die Nachricht. Eine Quelle teilte ein leider bereits gelöschtes Video mit einer KI-gestützten Version von Aloy aus Horizon Forbidden West. In der Demo konnte Aloy während des Spiels ein Gespräch mit Sprachaufforderungen führen und Fragen mit einer synthetisierten Stimme und Gesichtsbewegungen beantworten. So sagte Aloy etwa, dass sie „gut zurechtkommt, nur mit Halsschmerzen zu kämpfen hat“, ob das Kanon ist? Die Technologie scheint sowohl innerhalb einer kontrollierten Demo als auch im gesamten Horizon Forbidden West-Spiel zu funktionieren. Während des Spiels beantwortete Aloy Fragen wie etwa, wo sie sich befindet und wie spät es ist. Nach dem Spiel kehrte Aloy in den Interviewmodus zurück und gab einen Überblick darüber, was gerade passierte.

Sony verwendete einige verschiedene Modelle, um diesen Prototyp zu erstellen, darunter GPT-4 und Llama 3 für die Entscheidungsfindung und Konversation, zusammen mit Whisper von OpenAI, das Sprache-zu-Text ermöglicht. In der Demo sagte Sony Berichten zufolge, dass es sein eigenes Emotional Voice Synthesis (EVS)-System und die Mockingbird-Technologie für die Spracherzeugung und Audio-to-Face-Animation verwendet, zwei Technologien, über die das Unternehmen noch nicht viel öffentlich gesprochen hat. NVIDIA und Microsoft haben an einer ähnlichen Technologie gearbeitet. Ersteres hat ACE, seine Technologie-Suite zur Belebung von Spielcharakteren mit KI, verwendet, um KI-gestützte Gespräche für NPCs zu erstellen. Das alles soll natürlich zu lebendigeren und vor allem vielseitigeren Nebenfiguren führen – ob dieser Poker aufgeht, werden wir sehen!