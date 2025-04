Sony hat die PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele für April bestätigt

Zu den neuesten Spielen im PlayStation Plus-Spielkatalog gehören Hogwarts Legacy und Tape 2 von Lost Records: Bloom & Rage.

Über die PS Plus-Games

Zwei Retro-Spiele werden auch der PS Plus Premium-Stufe hinzugefügt, wobei die PS1-Version von Alone in the Dark 2 und die PS2-Version von War of the Monsters beide am 15. April erscheinen. Die vollständige Liste der Spiele, die diesen Monat erscheinen, ist wie folgt:

PLAYSTATION PLUS EXTRA UND PREMIUM

Blue Prince (PS5) – erhältlich

(PS5) – erhältlich EA Sports PGA Tour (PS5) – erhältlich

(PS5) – erhältlich Hogwarts Legacy (PS4, PS5) – 15. April

(PS4, PS5) – 15. April Lost Records: Bloom & Rage Tape 2 (PS5) – 15. April

(PS5) – 15. April Battlefield 1 (PS4) – 15. April

(PS4) – 15. April PlateUp! (PS4, PS5) – 15. April

PLAYSTATION PLUS PREMIUM (Klassiker)

Alone in the Dark 2 (PS1) – 15. April

(PS1) – 15. April War of the Monsters (PS2) – 15. April

Ebenfalls im letzten Monat für PS Plus Premium-Mitglieder veröffentlicht wurden Arcade Paradise VR für PlayStation VR2-Fans, zusammen mit einem Trio von Armored Core-Spielen – Armored Core, Armored Core: Project Phantasma und Armored Core: Master of Arena – die alle ursprünglich auf PS1 veröffentlicht wurden. Die PlayStation Plus Essential-Spiele für April können derzeit auch beansprucht werden. Die Spiele dieses Monats sind RoboCop: Rogue City (PS5), The Texas Chainsaw Massacre (PS5/PS4) und Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory (PS4). Sony hat kürzlich Pläne angekündigt, im Rahmen seiner monatlichen PlayStation Plus Essential-Angebote von der Bereitstellung von PS4-Spielen abzukehren. Ab Januar 2026 werden „PS4-Spiele kein wesentlicher Vorteil“ des Dienstes sein, wobei sich der Plattformbesitzer stattdessen auf das Angebot von PS5-Titeln konzentriert. Zeit wird’s, finde ich – was haltet ihr davon?