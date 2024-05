Sony hat Details zu seiner jährlichen Days of Play-Aktion bekannt gegeben

Die Days of Play laufen ab sofort bis zum 12. Juni und beinhalten Rabatte auf PlayStation Plus-Abonnements, PS5-Konsolen und viele Spiele.

Mehr zu den Days of Play

Auch PSVR2-Angebote soll es zusätzlich zu den eben erwähnten geben, und diese Angebote werden im PlayStation Store, PlayStation Direct, lokalen Einzelhändlern und im PlayStation Gear Store erhältlich sein. Bis zum 9. Juni (lokale Aktionsdaten können variieren) können neue Spieler:innen, die sich für PlayStation Plus anmelden, bis zu 30 % bei einem 12-monatigen Mitgliedschaftsplan sparen. Bestehende Abonnent:innen können 25 % Rabatt auf PlayStation Plus Extra oder 30 % Rabatt auf PlayStation Plus Premium für den Rest ihrer Mitgliedschaft erhalten, wenn sie während der Aktion ein Upgrade durchführen.

An der Hardwarefront wird Sony 50 Euro Rabatt auf PS5- und PS5 Digital Edition-Konsolen und 100 Euro Rabatt auf PlayStation VR2 und das PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain-Bundle anbieten. Hunderte von Spielen werden während der Promotion rabatten, mit Ersparnissen, darunter 20 Euro Rabatt auf Hits wie etwa Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part 2 Remastered, MLB The Show 24 und Rise of the Ronin. Sony sagte, dass es zudem mehrere 24-Stunden-Flash-Verkäufe im PlayStation Store geben wird. Es lohnt sich also, immer wieder mal hineinzuschauen. Habt ihr Titel, auf die ihr bereits ein Auge geworfen habt?