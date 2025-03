Sony arbeitet an neuen Controllern: Heiß, kalt und irgendwo dazwischen?

Eine kürzlich veröffentlichte Patentveröffentlichung hat ein in der Entwicklung befindliches Controller-Design von Sony enthüllt. Es wird heiß – und cool zugleich!

Mehr zu den Sony-Controllern

Angeblich wird das neue System über Heiz- und Kühlübertragungspads verfügen, die in einen DualSense-Controller eingebettet sind, um eure Hände für einen verbesserten Komfort beim Spielen zu wärmen oder zu kühlen. Diese Technologie schließt sich einer wachsenden Reihe von Patenten von Sony an, die sich auf neue Innovationen für bestehende Controller-Designs konzentriert haben und ein faszinierendes Muster innerhalb der Forschungs- und Entwicklungsbemühungen des japanischen Konglomerats aufdecken. Sony, einer der größten Namen in den Bereichen Gaming und Technologie, ist vielleicht am besten für seine PlayStation-Konsolen und -Controller bekannt, die sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt haben, um fortschrittliche Hardwarefunktionen zu bieten. Bei einem genaueren Blick auf eine der jüngsten Patentanmeldungen von Sony scheint das Unternehmen erneut hart daran gearbeitet zu haben, neue Wege zur Weiterentwicklung seines Hardwareangebots zu finden.

Laut einem im August 2024 angemeldeten und am 6. März 2025 veröffentlichten Patent arbeitet Sony an einem neuen Controller, der über Heiz- und Kühltechnologie verfügen würde. Das Patent beschreibt ein „Wärmeübertragungsmodul“ mit separaten Heiz- und Kühlbereichen, die sich innerhalb der Griffe einer Steuerung befinden. Dieses Wärmeübertragungsmodul wäre in der Lage, eure Hände aufzuwärmen oder abzukühlen und sicherzustellen, dass ihr den Controller bequem halten könnt. Das Patent beschreibt weiter, wie das Modul einen Unterschied in der Hitze an verschiedenen Kontaktpunkten, wie kalten Fingern, aber verschwitzten Handflächen, erkennen und jede Region entsprechend anpassen könnte. Ähnlich wie andere Sony-Gaming-Technologie-Patente ist dieser Wärmeübertragungscontroller sehr vielversprechend, aber es gibt keine Garantie, dass er vollständig entwickelt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Während das Sony-Patent für den Heat Transfer Module Controller hauptsächlich interne Hardware beschreibt, erwähnt es die Möglichkeit alternativer Produkte und sogar eines externen Moduls. Zu den zusätzlichen Hardware-Optionen gehören neben dem Standard-Controller ein eigenständiger Joystick, ein Lenkrad und auch eine Fernbedienung. Die externe Lösung könnte das Potenzial für ein zusätzliches Zubehör eröffnen, das mit bestehenden Sony PlayStation DualSense-Controllern kompatibel wäre. Ob dieses Wärmeübertragungsmodul und dieser Controller jemals fertiggestellt werden, bleibt abzuwarten, aber es gibt den Fans eine Vorstellung von den potenziellen Entwicklungen, die im Bereich Gaming-Controller warten. Große Technologieunternehmen erforschen seit Jahren neue Entwicklungen bei Videospielhardware, daher sollte es nicht überraschen, dass Sony weiterhin Innovationen bei Controllern und verwandten Produkten verfolgt.