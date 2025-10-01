Sony arbeitet an einem DualSense-Controller (PS5) mit wechselbarem Akku

Laut einem neuen Bericht wird in Kürze eine neue Version des DualSense-Controllers veröffentlicht. Auch eine neue PS5 Pro ist in Arbeit?

Die polnische Website PPE.pl sagt, dass Sony an einer überarbeiteten Version der PlayStation 5 Pro zusammen mit einem überarbeiteten DualSense-Controller arbeitet. Die Seite zitiert ihre Quelle Graczdari, die, wie sie sagt, richtig enthüllte, dass Microsoft Flight Simulator auf PS5 kommt und die Boxversion von The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered vorab veröffentlicht hat. Laut der Quelle wird der neue DualSense-Controller, der intern als DualSense V3 bekannt ist, im November auf den Markt kommen und mit einer herausnehmbaren Batterie ausgestattet sein. Obwohl dies nicht genauer geklärt wurde, scheint der Wortlaut darauf hinzudeuten, dass dies nicht die Möglichkeit bedeutet, AA-Batterien zu verwenden, sondern eine wiederaufladbare Batterie, die der bereits in den aktuellen DualSense-Controllern ähnelt, mit der Möglichkeit, sie bei Bedarf durch eine neue (oder möglicherweise eine mit einer höheren Kapazität) zu ersetzen.

Dem Bericht zusagt, dass der überarbeitete DualSense im November veröffentlicht wird und die DualSense-Controller ersetzen wird, die derzeit bei Einzelhändlern erhältlich sind. Was die überarbeitete PlayStation 5 Pro betreigt, so deutet der Bericht darauf hin, dass es sich um eine geringfügige Überarbeitung handelt, die 3 % weniger Leistung verbrauchen wird als das aktuelle Modell und einen der überarbeiteten DualSense-Controller enthalten wird. Während Sony in jeder Generation große Überarbeitungen seiner Konsolen veröffentlicht – wie das „Slim“-Design und die PS5 Pro – veröffentlicht es gelegentlich auch kleinere Überarbeitungen mit sehr wenig Ankündigung oder Fanfare. Das jüngste Beispiel dafür ist die neu überarbeitete PlayStation 5 Digital Edition-Konsole, die jetzt über 825 GB Speicherplatz anstelle von 1 TB verfügen wird. Ein aktuelles Video zeigte auch, dass die neue PS5 Digital Edition eine vollständig matte Oberfläche hat. Änderungen, yay!