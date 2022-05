Soundbar Sonos Ray und neue Farben für Sonos Roam vorgestellt

Starker Sound kommt mit der neuen Sonos Ray zu uns, und das auch noch leistbar. Lest hier mehr über die Ankündigung des Herstellers!

Sonos stellt neue Speaker als Ergänzung zum bestehenden Portfolio für Home Entertainment und portable Speaker vor, mit denen Nutzer:innen ihre Lieblingsinhalte noch einfacher genießen können. Die neue, kompakte Soundbar Sonos Ray bringt ab dem 7. Juni für 299,- Euro beeindruckenden Sound in kleinere Räume. Außerdem sind ab sofort drei neue Farbvarianten für den ultra-portablen Smart Speaker Roam für je 199,- Euro erhältlich. „Streaming beschränkt sich längst nicht mehr nur auf Fernsehen, Musik und Filme wodurch das eigene Zuhause mittlerweile zum Kino, Fitnessstudio, Gaming Hub und vielem mehr geworden ist“, so Patrick Spence, CEO von Sonos. „Die Ray macht es dank ihrer kompakten Größe und des beeindruckenden Sounds einfacher als je zuvor, das Hörerlebnis zu optimieren.“

Mehr zur Sonos Ray

Die Sonos Ray will Blockbuster-Sound bieten und setzt beim Home Entertainment neue Maßstäbe. Möglich wird dies durch Innovationen, die für ausbalancierten Sound, kristallklare Dialoge und kraftvollen Bass sorgen sollen. Mit diesem Produkt erwarten uns raumfüllender Sound, ein für Sonos typisches Balancing und eine optimale Abstimmung. Über Trueplay kann die Soundbühne noch genauer angepasst werden, um in jedem Raum das perfekte Erlebnis zu gewährleisten. Zudem bietet das Gerät eine Sprachverbesserung in Dialogen, aber auch einen Nachtmodus, der laute und dumpfe Soundeffekte abschwächt.

Das dezente und kompakte Design des Speakers lässt ihn sich perfekt in die Einrichtung jedes Raumes einfügen. Sonos selbst hebt den günstigen Preis der Soundbar hervor. So macht es dieser noch einfacher, ein erstes Home Entertainment System aufzubauen oder ein bestehendes System zu erweitern. Die Sonos Ray ist mit allen Lieblings-Streamingdiensten kompatibel und nach der einfachen Einrichtung lassen sich Filme, Musik und mehr ganz leicht steuern – über die Sonos-App, mit der TV-Fernbedienung, Apple AirPlay 2 und mehr. Mit weiteren Sonos-Lautsprechern wird das Gerät zum Zentrum des Multiroom-Systems. Sonos Ray ist ab dem 7. Juni 2022 für 299,- Euro in Schwarz und Weiß erhältlich.

Sonos Roam in neuen Farben

Der ultra-portable Smart Speaker von Sonos namens Roam ist jetzt in drei neuen Farbvarianten erhältlich: Olive, Wave und Sunset. Die neuen Farben des Roam sind von der Natur, dem Abendhimmel und dem Leben im Freien inspiriert. Sie sind so vielseitig wie der Speaker selbst, ergänzen Innen- und Außendesigns und harmonieren perfekt mit dem restlichen Sonos-System. Olive ist inspiriert von der Natur, von Wüstenkakteen bis hin zu malerischen Gärten. Die Farbe Wave lässt euch von entspannten Stränden und friedlichen Seen träumen. Sunset hingegen erinnert laut Sonos an wunderschönen Wüstensand und leuchtende Abendhimmel.

„Da wir die Welt nun endlich wieder aktiv erkunden können und uns auf neue Erfahrungen freuen, achten wir mehr darauf, wie das, was wir tragen, unseren persönlichen Stil zum Ausdruck bringt“, so Maxime Bouvat-Merlin, Senior Vice President, Hardware bei Sonos. „Die neuesten Farbvarianten des Roam sind von den Orten inspiriert, die wir besuchen, und bieten die Möglichkeit, die eigene Individualität durch Sound weiter auszudrücken.“ Der ultra-portable Roam ermöglicht das Abspielen aller Lieblingsinhalte über WLAN oder Bluetooth – egal, wo man gerade ist. Dank des wasserdichten Designs und der hohen Akkulaufzeit ist er der perfekte Begleiter für alle Abenteuer. Die neuen Farbvarianten des Sonos Roam sind für je 199,- Euro erhältlich und für euch gleich hier zum Durchklicken: