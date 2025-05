Sonos bringt aktualisierte Sprachverbesserung auf die Arc Ultra

Sonos rückt mit einem Riesen-Update bei der Sprachhervorhebung auf seiner Arc Ultra einem Übel zu Leibe: Nie wieder nichts verstehen!

Über das Sonos-Update

Die Sprachverbesserung in Soundbars ist seit Jahren weitgehend gleich geblieben, da durch die fehlende Technologie keine Premium-Lösungen für zu Hause entwickelt werden konnten. Dennoch ist es aus einer Vielzahl von Gründen schwieriger geworden, Dialoge in Film und Fernsehen zu verstehen, von Fehlern in der Produktion bis hin zu ungenauem Sound-Mixing. Für alle mit Hörverlust ist es noch schwieriger. In einem englischen Blogpost führt das Unternehmen noch weiter aus. Nun führt Sonos eine aktualisierte Sprachverbesserung ein, bei denen wir die Klarheit der Dialoge durch vier Steuerungsstufen an unsere eigenen Bedürfnisse anpassen können.

Eine Stufe ist dabei speziell für Menschen mit Hörverlust gedacht. Nach vielen Versuchen hat die KI einen Durchbruch erzielt. Dieser ermöglicht es, Dialoge konsistent und genau zu erkennen und das richtige Maß an Sprachextraktion anzuwenden, um Gespräche hervorzuheben. Diese neue Sprachverbesserung wurde in Zusammenarbeit mit dem RNID (Royal National Institute for Deaf People, UK) entwickelt und mit dem preisgekrönten Filmtonmeister Chris Jenkins abgestimmt. Sie verbessert die Dialoge, die benötigt werden, ohne das Kinoerlebnis zu beeinträchtigen. Die neue Sprachverbesserungsfunktion ist bereits via Software-Update für die Sonos Arc Ultra (zu unserem Test) verfügbar.

Aktualisierte Sprachverbesserung von Sonos im Überblick