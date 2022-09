SonoFlow: 1MORE stellt erstes Bluetooth ANC Over-Ear-Headset vor

1MORE stellt mit dem SonoFlow sein erstes Bluetooth Over-Ear-Headset vor, das mit tollen Specs aber auch Preis punkten will.

Was hat das 1MORE SonoFlow zu bieten?

Für einen bemerkenswerten Klang sorgt die Verwendung von großen 40-mm-Treibern. Diese bieten neben kräftigen Bässen, warmen Mitten auch knackige Höhen. Dank der Unterstützung von High-Resolution Wireless Audio sowie dem LDAC-Codec, punktet der Hörer mit einer hohen Datenübertragungsrate, was in Verbindung mit der High-Resolution Audio Wireless-Zertifizierung hochwertige HD-Audioqualität garantiert. Doch nicht nur kabellos, auch kabelgebunden kann das ANC-Headset dank 3,5-mm-Klinkeanschluss mit vielen Endgeräten verbunden werden und überzeugt mit kristallklarem Sound.

Für ein ausgewogenes Hörerlebnis verleiht der 4-fach Grammy prämierte Toningenieur Luca Bignardi dem Audioprofil des SonoFlow den letzten Feinschliff. Die präzise Abstimmung in Kombination mit den zwölf voreingestellten Equalizer-Presets ermöglicht einen hochwertigen Audiogenuss über ein breites Spektrum von Musikgenres wie Rock und Pop bis hin zu HipHop. Natürlich lassen sich die EQ-Voreinstellungen individuell an die eigenen Hörgewohnheiten anpassen. Um das Klangerlebnis frei von Umgebungsgeräuschen zu halten, integriert 1MORE, die intelligente Active Noise Cancelling Technologie QuietMax. Ein Transparenzmodus sorgt bei Bedarf dafür, dass wichtige Audioinformationen aus der Umgebung, wie etwa im Straßenverkehr oder am Bahnhof, wahrgenommen werden können, ohne den Kopfhörer dafür abzusetzen zu müssen, was bei diesem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis keine Selbstverständlichkeit ist. Fünf ENC-Mikrofone tragen während der Telefonie mit dem SonoFlow dazu bei, dass Stimmen präzise hervorgehoben und so für den Nutzer:innen am anderen Ende der Leitung verstärkt werden. Die Geräuschunterdrückung ermöglicht zudem an windigen Tagen die bestmögliche Sprachqualität.

Mit seinem geringen Gewicht von lediglich 250g und den mit hautfreundlichem Kunstleder bezogenen Ohrpolstern, die sich perfekt an die Ohren anschmiegen, bietet der SonoFlow einen hohen Tragekomfort. Der Kopfhörer ist zusammenklappbar und wird mit einer kompakten Tragetasche geliefert, die den Transport und die Aufbewahrung erleichtert.Eine beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 70 Stunden ohne ANC und bis zu 50 Stunden mit aktivierter QuietMax-Geräuschunterdrückung runden das Gesamtpaket ab. Sollte es dennoch einmal nötig sein, bietet der SonoFlow eine 5-Minuten-Schnellladefunktion, die dem Träger eine Spielzeit von 5 Stunden ermöglicht. Der SonoFlow ist somit der ideale Begleiter, wenn es auf hochwertigem Audiogenuss ankommt, ganz egal ob Unterwegs oder zuhause.

Der 1MORE SonoFlow ist ab sofort zu einer UVP von 99,99 Euro im Handel verfügbar. Um die Markeinführung gebührend zu feiern, wird das ANC Over-Ear-Headset in den ersten Wochen bis einschließlich dem 18.10.2022 mit einem Einführungsrabatt von 20 Euro beim Versandhändler Amazon angeboten. Der UVP sinkt somit von attraktiven 99,99€ auf nur noch 79,99€.