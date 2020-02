Sonic The Hedgehog Kinokritik: SEGA’s Speedster startet durch

Sonic The Hedgehog ist ab dem 13. Februar 2020 in Österreich’s Kinos zu sehen.

Ein (blauer) Teenager mit Super Speed

Während Sonic ursprünglich mit Teenagerinnen und Teenagern als Zielgruppe designt wurde, richtet sich Sonic The Hedgehog eher an junge Teens oder Kinder – und solche, die 1991 in diesem Alter waren. Wie bereits in den 90ern schafft Sonic es auch im neuen Kinostreifen, den Spirit junger Generationen einzufangen. Flossend (für Uninitiierte, hier die Wikipedia Kurzdefinition: „Floss ist eine Tanzform, bei der beide Arme parallel abwechselnd nach links und rechts geschwungen werden, mit gegenläufigen Hüftbewegungen und geballten Fäusten.“. Mehr hier) und Comic lesend fegt der hyperaktive Igel über die Leinwand, sodass es uns nicht wundern würde, bald Fortnite-Skins der SEGA Ikone zu sehen.

© 2019 Paramount Pictures and Sega of America, Inc.

Dennoch hält Sonic The Hedgehog eine gute Balance aus 90er Referenzen und klassischen Familienfilm-Themen, sodass der Film auch bei älterem Publikum nicht auf verlorenem Posten steht. Zudem beweist der Streifen eine gute Portion Selbst-Ironie und nimmt sich zum Glück selbst nicht besonders ernst – eine Eigenschaft, die Sonic The Hedgehog von 0815 Popkultur-Schinken zu spaßiger Popkorn-Unterhaltung macht. Besonders Jim Carrey’s sehr überzeichnete Darstellung Doktor Robotniks wäre in einem seriöserem Film fehl am Platz, macht in Sonic The Hedgehog allerdings großen Spaß und passt perfekt zu Carrey’s Art an Comedy.

© 2019 Paramount Pictures and Sega of America, Inc.

Nachdem Sonic’s Design nach den ersten Trailern geändert wurde, zeigt sich der Speedster nun in top Look. Sonic selbst schafft die Balance aus liebenswert/süß und dennoch cool/schnittig und die Actionszenen sehen dank hochwertigem CGI dynamisch und mitreißend aus. Besonders gelungen ist die moderne Adaption der klassischen Sonic Level-Designs, die allerdings leider in nur wenigen Szenen vorkommen. Nach dem größtenteils sehr mundanen Setting im ländlichen Amerika hoffen wir auf einen Teil 2 mit mehr verrückten bunten Welten.

© 2019 Paramount Pictures and Sega of America, Inc.