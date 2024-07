Sonic Team-Chef will ein neues Sonic RPG, was sagt Sega dazu?

Erinnert sich jemand an Sonic Chronicles: Die dunkle Bruderschaft ? Das Nintendo DS-Spiel war das erste Sonic the Hedgehog RPG – und das letzte.

Wir wollen Sonic RPG

Damals war das ein großes Ding: In Sonics RPG-Mission waren Teamwork, Strategie und Kampfeskraft gefragt, um Rätsel zu lösen und neuen Feinden auf die Schliche zu kommen. Wir wählten aus insgesamt 11 Charakteren vier für das Team aus. Jeder Charakter verfügte über einzigartige Fähigkeiten, Aktionen und Taktiken, die mit im Spiel gesammelten Punkten angepasst werden können. Teamwork war das A und O beim Kampf gegen die furchterregenden neuen Feinde. Der Einsatz von zwei oder mehr Charakteren ermöglichte Combo-Aktionen, bei denen Bösewichten Hören und Sehen verging. In einem kürzlichen Interview mit Good Vibes Gaming sprach Sonic Team-Chef Takashi Iizuka über seinen Wunsch, ein RPG mit Sonic zu machen, und gab zu, dass er sich gefragt hat: “Warum haben wir die ganze Zeit kein Sonic-RPG gemacht?”.

Iizuka-san sagte Good Vibes Gaming, dass er “Rollenspiele wirklich mag. Das RPG-Format macht viel Spaß”, Und da die Sonic-Serie über 30 Jahre alt ist, hat sich Iizuka gefragt, warum Sega kein “Sonic-RPG” gemacht hat. Er ist zumindest hoffnungsvoll: “Also möchte ich hoffentlich irgendwann an einem Sonic RPG arbeiten, bevor ich mich von Sega zurückziehe. Aber wissen Sie, das ist im Moment nur ein Traum… es gibt zu diesem Zeitpunkt keine konkreten Pläne.” Wie das alles aussehen könnte, steht natürlich noch in den Sternen. Der für seine unglaubliche Geschwindigkeit bekannte blaue Igel wird wohl in einem rundenbasierten Kampf seine Stärke kaum ausspielen können, es sei denn, er bekommt Extra-Züge. Mal sehen, was Sega und Sonic Team hier möglicherweise auf die Beine stellen – wärt ihr an so einem Sonic-Rollenspiel interessiert?