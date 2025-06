Sonic Adventure: Erwartet kein Remake, sondern lieber Teil drei!

Sonic Team-Chef Takashi Iizuka hat den Fans gesagt, dass sie in nächster Zeit kein Sonic Adventure-Remake erwarten sollen.

Kommt da ein Sonic Adventure 3?

Sonic Adventure (1998) und seine Fortsetzung (2001) bleiben zwei der beliebtesten 3D-Abenteuer des Sega-Maskottchens und führten zum ersten Mal Open-World-Elemente in die Serie ein. In einem kürzlichen Interview mit Shack News wurde Iizuka, der bei beiden Dreamcast Sonic Adventure-Spielen Regie führte, nach der Möglichkeit gefragt, die Serie als Remakes oder Remaster zurückzubringen, sagte aber, dass er lieber die erforderliche Energie in die Herstellung völlig neuer Titel stecken würde. „Ich bin wirklich dankbar für jeden, der die Sonic Adventure-Serie mag, aber wenn ich darüber nachdenke, was es braucht, um dieses Spiel auf die Standards und Erwartungen des modernen Gaming-Publikums zu bringen, denke ich, dass es genauso viel Zeit und Energie kosten würde, wie es wäre, einen neuen Titel zu machen“, sagte er.

„Ein Teil von mir denkt also, dass ich vielleicht einfach einen brandneuen Titel machen sollte und deshalb gibt es derzeit keine Pläne.“ Er wurde zuvor im Jahr 2022 gefragt, ob er den Wunsch hätte, die Sonic Adventure-Serie mit einem möglichen dritten Spiel fortzusetzen. Zu der Zeit sagte er, dass es keine solchen Pläne gab, aber er bestätigte den Wunsch, die Serie eines Tages noch einmal zu besuchen. „In Zukunft, ja, Sonic Adventure 3 ist da als Idee, dass es irgendwann cool wäre, vielleicht zu erkunden, aber das ist nicht Teil des Plans und das ist nicht das, was ich tue. Es dreht sich alles um Frontiers [im Moment] und wir haben derzeit keine Pläne für Sonic Adventure 3. Ich möchte nur klare Ansagen machen! Aber ja, als jemand, der Sonic Adventure 1 und 2 gemacht hat, denke ich daran, dass ich in Zukunft möglicherweise darüber nachdenken könnte.“