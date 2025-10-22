Sonderedition JBL Tour PRO 3 Blue Edition ab sofort erhältlich

Der JBL Tour PRO 3 Blue Edition ist ab sofort als Sonderedition in einem tiefen Mitternachtsblau erhältlich. Kupferfarbene Akzente verleihen der Edition ein edles Erscheinungsbild und unterstreichen den hochwertigen Sound des JBL Tour PRO 3. Mit dem branchenführenden Smart Charging Case genießen Nutzer:innen Entertainment überall und reisen dabei besonders stilvoll.

Der JBL Tour PRO 3 ist ein idealer Begleiter für Vielflieger. Das Smart Charging Case fungiert zusätzlich als kabelloser Audio-Transmitter und ermöglicht eine direkte Verbindung mit dem Bord-Entertainment. So lassen sich Filme und Musik in exzellenter Qualität genießen – für eine entspannte Reise.

Ob im Flugzeug oder im Zug – mit dem JBL Tour PRO 3 müssen Nutzer:innen weder beim Klang noch beim Design Abstriche machen. JBL Pro Sound und Spatial Sound sorgen für ein immersives Audio-Erlebnis, das sich den Bewegungen anpasst. Unterstützt wird dies durch das bislang leistungsstärkste Noise Cancelling von JBL, welches jedes Detail unabhängig von der Umgebung zuverlässig hörbar macht.

Ein weiteres Highlight ist der individuell anpassbare Touchscreen des Smart Charging Case™, auf dem sich beispielsweise persönliche Bilder hinterlegen lassen. Das sorgt für eine zusätzliche, persönliche Note.

Reisen mit Freunden oder zu zweit? Mit Auracast™ lassen sich Musik und Filme ganz einfach gemeinsam erleben. Über ein Auracast-fähiges Gerät und die Taste am Smart Charging Case starten Nutzer:innen die Wiedergabe mühelos für ein geteiltes Hörerlebnis mit höchstem Komfort.

Neben Mitternachtsblau ist der JBL Tour PRO 3 weiterhin in den klassischen Farbvarianten Black und Latte erhältlich, so findet jeder die passende Ausführung.

Verfügbarkeit und Preis

Die JBL Tour PRO 3 Blue Edition ist ab sofort für 299,99 EUR (299,95 CHF) auf jbl.com erhältlich.