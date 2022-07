Sommernächte und Kinoabende mit tink so richtig genießen

Wer warme Sommernächte am liebsten im Freien ausklingen lässt, sollte bei tink vorbeischauen!

Mehr zum Vega Beamer

Mit dem tragbaren Vega Beamer bietet Nebula smarte Geräte ohne geografische Einschränkungen und schafft so eine Welt, in der Mobilität für Freiheit sorgt. Lieblingsfilme und Serien können so spielerisch einfach auf eine 120 Zoll Leinwand projiziert werden. Dank eingebautem Akku und einer Spielzeit von 3 Stunden, kann bei einem gemütlichen Grillabend im Garten für aufregende Abendunterhaltung gesorgt werden.

Sollte der Abend doch mal woanders hin verlegt werden, lässt sich der smarte Beamer dank kompakter Größe und leichtem Gewicht problemlos in jeden Rucksack einpacken. Für das atemberaubende Kinoerlebnis ist dann nur noch eine weiße Leinwand oder Wand nötig. Der Nebula Vega Beamer ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 709,00 Euro (statt 749,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Über Nebulas Capsule II Beamer

Gerade hat man sich mit dem Gedanken hingesetzt, dass jetzt alles eingerichtet ist, aber vergessen die Play Taste zu drücken. Mit dem smarten Beamer von Nebula ist das kein Problem, denn Capsule II ist mit Google Assistant-kompatibel. Via Sprachbefehl kann so auf das gesamte Unterhaltungspaket zugegriffen werden. Der Nebula Capsule II Beamer ist einfach zu bedienen und beeindruckt mit ordentlicher Bildqualität, mit der man im Dunkeln gut zurechtkommt.

Der tragbare Beamer passt in jede Tasche und lässt sich so ohne Probleme auf Spieleabende oder Poolpartys mitnehmen. Der portable Beamer hat eine Akkulaufzeit von 2,5 Stunden und lässt sich dank USB-C Super Quick Charging schnell wieder aufladen. So kann der Abend nahtlos weitergehen. Der Nebula Capsule II Beamer ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 594,00 Euro (statt 649,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Guter Ton mit Sonos Move

Großartige Unterhaltung durch spannende Filme, Serien und Spiele wird dank überragendem Soundsystem noch realer. Sonos begeistert hier durch bestmögliches Hörerlebnis und punktgenauer Abstimmung – auch bei der Verwendung von mehreren Lautsprechern. Mit dem Sonos Move wird das Zuhören zu einem wahren Sounderlebnis. Die lange Akkulaufzeit und die Bluetooth-Funktion ermöglichen so den perfekten Sonos Klang auch für unterwegs.

Integrierte Sprachassistenten machen die Nutzung des robusten und wetterfesten Lautsprechers noch einfacher. Überragender Sound für das Kino unter Sternen ist somit garantiert – egal ob am Strand oder bei Freunden am Dach. Der Sonos Move tragbarer WLAN- & Bluetooth-Lautsprecher mit AirPlay 2 ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 369,00 Euro (statt 399,00 Euro) auf tink.at in Schwarz und Weiß verfügbar. Mit dem Gutscheincode Sonos10 gibt es zudem nochmals 10 % Extrarabatt.

Mehr zum Sonos Roam SL

Warme Sommerabende möchte niemand missen. Der Sternenhimmel sorgt für Romantik, frische Snacks stillen den Hunger und der smarte Sonos Roam SL Lautsprecher sorgt für fantastische Klänge im Freien. Der wasserfeste Begleiter ist mit einer Akkulaufzeit von 10 Stunden perfekt für jedes Open Air-Kino für Verliebte. Sollte es doch mal länger dauern, kann der smarte Lautsprecher mit dem drahtlosen Ladegerät kabellos wieder zum Leben erweckt werden.

Einfach in der Nähe der magnetischen Halterung lassen und nach nur zwei Stunden ist der Roam bereits zur Hälfte geladen. Einfach über WLAN oder Bluetooth verbinden und schon kann der Lieblingsfilm mit jeder Menge Popcorn starten. Der Sonos Roam SL + gratis kabelloses Ladegerät ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 169,95 Euro (statt 228,00 Euro) auf tink.at in Schwarz und Weiß verfügbar.