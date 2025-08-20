Sommerhitze: Lebensgefahr für Hunde – Dogorama warnt und gibt Erste-Hilfe-Tipps

Die sommerlich hohen Temperaturen sind nicht nur für Menschen, sondern besonders auch für Hunde gefährlich. Ein Hitzschlag kann bei Hunden innerhalb weniger Minuten lebensbedrohlich werden – vor allem, wenn sie in parkenden Autos zurückgelassen werden. Die Hunde-App Dogorama warnt eindringlich vor den Gefahren und gibt praxisnahe Erste-Hilfe-Hinweise für Halter:innen.

Hitzschlag bei Hunden: Symptome erkennen – sofort handeln

„Ein Hitzschlag ist ein akuter medizinischer Notfall. Wer Warnzeichen übersieht oder zögert, riskiert das Leben seines Hundes“, warnt Dogorama-Gründer Jan Wittmann. „Viele Halter:innen unterschätzen die Gefahr. Schon wenige Minuten im aufgeheizten Auto können tödlich sein.“

Wichtige Symptome laut Dogorama:

starkes Hecheln, flache Atmung

beschleunigter Puls, erhöhter Herzschlag

tiefrote Zunge, blasse Schleimhäute

Erbrechen, Zittern, Taumeln oder Krämpfe

Apathie, glasige Augen, Schwäche bis Bewusstlosigkeit

Erste Hilfe bei Verdacht auf Hitzschlag

Hund sofort aus der Hitze nehmen, in den Schatten bringen

Körpertemperatur kontrolliert senken (z. B. mit kühlem Wasser auf Bauch, Kopf und Pfoten – kein eiskaltes Wasser!)

Lauwarmes Wasser zum Trinken anbieten – nicht erzwingen

Luftzirkulation verbessern (z. B. mit Ventilator)

In jedem Fall tierärztlich untersuchen lassen – auch bei sichtbarer Besserung

Alarmierende Zahlen: Schon 54 Hunde 2025 aus Autos gerettet

Bis Mitte August 2025 wurden laut Dogorama bereits 45 Einsätze wegen überhitzter Fahrzeuge gemeldet – insgesamt mussten 54 Hunde gerettet werden. Zwei Tiere überlebten den Vorfall nicht. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2024 waren es 60 Hunde, darunter neun Todesfälle. Angesichts der aktuellen Hitzewelle ist mit weiter steigenden Zahlen zu rechnen.

Schon bei 25 °C Außentemperatur erreicht ein parkendes Auto nach wenigen Minuten 37 °C. Dogorama empfiehlt: Hunde ab 20 °C Außentemperatur grundsätzlich nicht im Auto lassen!

Wissenslücken bei Halter:innen: Umfrage zeigt große Unsicherheit

Eine aktuelle Umfrage unter 340 Dogorama-Nutzer\:innen zeigt gravierende Wissenslücken:

Nur 35 % wussten, dass ab 40 °C Körpertemperatur Lebensgefahr besteht

Fast ein Viertel glaubte irrtümlich, das gelte erst ab 42 °C

47 % wussten, wie schnell sich ein Auto aufhezt – 12 % schätzten die Temperatur deutlich zu niedrig

38 % hielten es erst ab 25 °C Außentemperatur für nötig, Hunde nicht im Auto zu lassen

„Diese Zahlen sind alarmierend“, so Wittmann. „Fehlendes Wissen führt jedes Jahr zu vermeidbaren Notfällen – oft mit tödlichem Ausgang. Aufklärung kann Leben retten.“

Dogorama bietet Hilfe – sicher durch den Sommer

Damit Mensch und Hund die Sommerhitze gut überstehen, stellt Dogorama auf dem Blog nützliche Tipps bereit:

