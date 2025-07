Sommergewinnspiel 2025 – Tag 8

Badewetter, Sonne, Schweiß und coole Preise: Um euch durch die heißen Sommertage zu begleiten, gibt es bei uns das große Sommergewinnspiel 2025. Ab jetzt gibt es täglich coole Preise zu gewinnen! Was gibt’s zu gewinnen? Heute verlosen wir:

3x Mangan 400 Gamepad

1x Gaming Headset Neon 613

1x Mousepad Carbon 500M Fire G2

1x Mousepad Carbon 500 MAXI LAVA G2

1x Thor 303 Tastatur

Wir bedanken uns bei Skullcandy für die Unterstützung unseres Sommergewinnspiels!

Mangan 400 Gamepad

Beim Mangan 400 Gamepad handelt sich um einen kabellosen Controller, bei dessen Entwicklung der Schwerpunkt auf operativer Präzision und der Anpassung des Aussehens des Controllers an den individuellen Geschmack liegt. Mit diesen Lösungen wird es euch viel leichter fallen, spätere Siege zu erzielen und euch von anderen Spielern abzuheben. Die perfekte Nachbildung der Joystick-Bewegungen sorgt dafür, dass ihr während des Spiels eure eigenen Fähigkeiten voll ausschöpfen könnt. Mit dem Mangan 400 führt das Neigen des Sticks in die von euch gewählte Richtung eine sanfte und präzise Bewegung im Kreis aus. Ihr könnt die Bedienung des Mangan 400 an eure individuellen Bedürfnisse anpassen. Egal, ob ihr es vorzieht, dass der Controller während des Spiels still steht oder ob ihr einen der drei verfügbaren Vibrationsstärkemodi für den Controller auswählen möchtet. Ihr könnt auch die Empfindlichkeit des Joysticks einstellen und so z. B. die Geschwindigkeit der Kamerabewegung nach euren Vorlieben anpassen, auch wenn das Spiel selbst dies nicht zulässt. Spielt nach euren eigenen Regeln, ohne Kompromisse einzugehen.

Gaming Headset Neon 613

Das Neon 613 ist ein kabelgebundenes Headset für Gamer, die gut verarbeitetes Gaming-Zubehör, gute Klangqualität und optionale RGB-Beleuchtung bevorzugen. Die V-förmige Klangsignatur betont die tiefen und hohen Töne, aber es wird auch dafür gesorgt, dass diese subtil und breit bleiben. Auf diese Weise übertönt das Neon 613 nicht die wichtigsten Geräusche im Spiel, wie Schritte, das Nachladen von Waffen oder Spezialfähigkeiten. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die Wettbewerbs fähig bleiben wollen. Der Neon 613 Kopfhörer wird auch Fans von minimalistischem Design ansprechen, denn viele Modelle auf dem Markt haben eine zu intensive und auffällige RGB-Beleuchtung. Stattdessen verfügt der Neon 613 über einen dünnen, beleuchteten Kreis um die Ohrmuschel, der die geheimnisvolle anthrazitfarbene Farbe der anderen Headset-Elemente perfekt ergänzt. Sein elegantes Aussehen erinnert an die Gaming-Wurzeln dieses Geräts. Der Neon 613 ist mit hochwertigen 50-mm-Treibern ausgestattet, die einen breiten Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz bieten. Diese Kopfhörer sind nicht nur für Gamer eine gute Wahl, die jede Bewegung eines lauernden Feindes hören können, sondern auch für Musikliebhaber.

Genesis Thor 303

Die Genesis Thor 303 in voller Größe – eine mechanische Hot-Swap-Tastatur mit austauschbaren Outemu Red-Schaltern mit schneller Reaktion, leisem Betrieb und einer Lebensdauer von bis zu 50 Millionen Klicks. Das robuste Metallgehäuse in Kombination mit der vollständigen RGB-Hintergrundbeleuchtung und dem PRISMO-Effekt garantiert Langlebigkeit und Komfort auch bei den längsten Sessions. Die hochpräzisen mechanischen Schalter von Outemu Brown zeichnen sich durch eine schnelle Reaktion, einen ultraniedrigen Klickauslösepunkt von 1,8 mm und einen erforderlichen Druck von nur 55 g aus. Das führt dazu, dass euer Computer die Aktion viel schneller registriert als die Pendants mit Membran. Mit Thor 303 seid ihr eurem Gegner immer einen Schritt voraus. Die Hot-Swap-Technologie ist ein großes Unterscheidungsmerkmal der Thor 303-Modelle. Mit ihr könnt ihr die Schalter im Handumdrehen austauschen, ohne dass löten oder technische Kenntnisse erforderlich sind. Alles, was ihr tun müsst, ist, den Schalter mit dem mitgelieferten Metallwerkzeug herauszuziehen und einen neuen einzusetzen. So könnt ihr die Parameter der Tastatur vollständig an eure Vorlieben anpassen und ihre Funktionsweise verlängern.