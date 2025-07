Sommergewinnspiel 2025 – Tag 22 – Hauptpreis

Badewetter, Sonne, Schweiß und coole Preise: Um euch durch die heißen Sommertage zu begleiten, gibt es bei uns das große Sommergewinnspiel 2025. Bis Ende Juli könnt ihr beim Hauptpreis mitspielen – viel Glück!

Das sind Pixel 8 und Pixel 8 Pro

Die Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro wurden mit Google AI im Kern und dem leistungsstarken Google Tensor G3 Prozessor entwickelt, um ein besonders nützliches und personalisiertes Smartphone-Erlebnis zu bieten. Diese neue Generation bringt eine Fülle von innovativen Funktionen mit sich, die das tägliche Leben erleichtern und die Nutzung des Smartphones noch intuitiver gestalten.

Elegantes Design und brillantere Displays

Beide Modelle der Pixel 8-Serie präsentieren sich in einem eleganten Design mit einer weichen Silhouette, hochwertigen Metalloberflächen und bestehen aus recycelten Materialien.

Das Pixel 8 liegt mit seinen abgerundeten Kanten besonders gut in der Hand und ist sogar etwas kleiner als sein Vorgänger, das Pixel 7. Sein 6,2-Zoll-Actua-Display ist 42 % heller als das des Pixel 7, was für ein stets klares Bild sorgt, egal ob Sie sich in heller oder dunkler Umgebung befinden. Es besticht zudem durch satinierte Metalloberflächen und eine polierte Glasrückseite und ist in den Farben Hazel, Obsidian und Rose erhältlich.

Das Pixel 8 Pro ist mit dem 6,7-Zoll-Super-Actua-Display ausgestattet, dem bisher hellsten Display von Google. Selbst bei direktem Sonnenlicht werden Ihre Ultra-HDR-Bilder naturgetreu und lebensecht dargestellt. Es verfügt über eine matte Glasrückseite und einen polierten Aluminiumrahmen und ist in den Farben Bay, Obsidian und Porcelain erhältlich. Ein besonderes Highlight auf der Rückseite des Pixel 8 Pro, innerhalb der Kameraleiste, ist ein neuer Temperatursensor. Mit diesem können Sie schnell die Temperatur von Objekten ermitteln – beispielsweise um zu prüfen, ob die Pfanne heiß genug ist oder das Teewasser die richtige Temperatur hat.

Überarbeitete Kamerasysteme und KI-gestützte Bearbeitung

Pixel 8 und Pixel 8 Pro verfügen über leistungsstarke, verbesserte Kamerasysteme, die beeindruckende Foto- und Videoqualität liefern und durch innovative Bearbeitungstools ergänzt werden.

Beim Pixel 8 Pro wurde jede einzelne Kamera verbessert: Die Hauptkamera nimmt nun noch bessere Fotos und Videos bei schlechten Lichtverhältnissen auf. Das größere Ultraweitwinkelobjektiv bietet einen optimierten Makrofokus, während das Teleobjektiv Fotos mit 5-fachem optischem Zoom ermöglicht. Auch die Frontkamera wurde überarbeitet und verfügt nun über Autofokus, um die bisher besten Selfies auf einem Pixel Smartphone zu ermöglichen. Das Pixel 8 teilt sich die aktualisierte Hauptkamera mit dem Pro-Modell und besitzt ebenfalls ein neues Ultraweitwinkelobjektiv, das den Makrofokus unterstützt.

Die Kamera-App wurde intuitiver gestaltet und bietet eine neu gestaltete Benutzeroberfläche, die es Ihnen ermöglicht, schnell die gewünschten Foto- und Videomodi zu finden und aufzunehmen. Für das Pixel 8 Pro stehen Ihnen zudem Pro-Funktionen zur Verfügung, die Ihnen mehr kreative Kontrolle über die Pixel-Kamera geben – mit Einstellungen wie Verschlusszeit, ISO und der Möglichkeit, 50-MP-Fotos über den gesamten Zoombereich aufzunehmen.

Ein Problem, das jeder kennt, ist das perfekte Gruppenfoto, bei dem jemand niest, blinzelt oder wegschaut. Die Funktion „Beste Aufnahme“ löst dieses Dilemma: Ein geräteinterner Algorithmus erstellt aus ähnlichen Fotos einer Reihe eine einzelne optimierte Aufnahme, in der alle Personen in die Kamera schauen und sich von ihrer besten Seite zeigen.

Der Magische Editor in Google Fotos ist eine neue Bearbeitungsfunktion, die Google AI nutzt, um Ihre Fotos so zu optimieren, dass sie den Kern des Moments einfangen, den Sie festhalten wollten. Sie können Motive neu positionieren, ihre Größe ändern oder Voreinstellungen nutzen, um den Hintergrund hervorzuheben – all das mit nur wenigen Fingertipps.

Mit der Funktion „Magischer Audio-Radierer“ können Sie störende Geräusche in Ihren Videos, wie stürmischen Wind oder laute Menschenmengen, ganz einfach dämpfen. Diese innovative Funktion nutzt Google AI, um Geräusche in verschiedene Ebenen zu sortieren, sodass Sie deren Pegel präzise steuern können.

Voraussichtlich im Winter 2023 wird das Pixel 8 Pro die Funktion „Video-Optimierung“ erhalten. Diese wendet hochmoderne Verarbeitungsprozesse auf Ihre Videos an, um Farbe, Beleuchtung, Stabilisierung und Körnigkeit anzupassen. Das Ergebnis sind eindrucksvolle Videos, die lebensecht aussehen. Die Video-Optimierung ermöglicht außerdem „Nachtsichtvideo“ auf Pixel für eine deutlich bessere Smartphone-Videoqualität bei schlechten Lichtverhältnissen.

Zeit sparen und mehr erledigen

Der Anruf-Filter gibt Ihnen die Möglichkeit, über den Google Assistant herauszufinden, wer Sie von einer unbekannten Nummer anruft. Anschließend können Sie entscheiden, ob Sie den Anruf annehmen möchten, was Ihnen hilft, unerwünschte Anrufe zu vermeiden und Zeit zu sparen.

Umfassende Updates und Datenschutz für sieben Jahre

Der Google Tensor G3 Prozessor arbeitet eng mit dem Titan M2-Sicherheitschip zusammen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen und Ihr Pixel Smartphone widerstandsfähiger gegen ausgefeilte Angriffe zu machen. Die Gesichtsentsperrung des Pixel 8 erfüllt zudem die höchste biometrische Klasse von Android, was Ihnen den sicheren Zugriff auf kompatible Bank- und Zahlungs-Apps wie Google Wallet ermöglicht.

Mit Pixel erhalten Sie exklusive Funktionen und Updates, die Ihr Smartphone mit der Zeit immer besser werden lassen. Zum ersten Mal überhaupt bieten wir für Pixel 8 und Pixel 8 Pro sieben Jahre Software-Support an – dies beinhaltet Betriebssystem-Upgrades, Sicherheitsupdates und regelmäßige Feature Drops. So ist Ihr Smartphone über einen langen Zeitraum hinweg bestens geschützt und immer auf dem neuesten Stand.