Sommergewinnspiel 2025 – Tag 2

Badewetter, Sonne, Schweiß und coole Preise: Um euch durch die heißen Sommertage zu begleiten, gibt es bei uns das große Sommergewinnspiel 2025. Ab jetzt gibt es täglich coole Preise zu gewinnen! Was gibt’s zu gewinnen? Heute verlosen wir: 1x Gutschein für ein Outdoor Game von Crime Runners im Wert von 195 Euro

Welche Crime Runners Outdoor Games gibt es?

Opus Arcani: Die Jagd nach den Siegeln

Der jahrhundertealte Orden der „Opus Arcani“ arbeitet seit jeher im Verborgenen und zieht sich durch alle Institutionen der Gesellschaft. Doch nun gelang es dem Operator endlich, an den Koffer des Hüters dieses mysteriösen Geheimbundes zu kommen. Eine neue Mission wartet auf euch! Unser erstes Outdoor Escape Spiel mit ca. 2–3 Stunden Spielspaß. Es erwartet euch eine Jagd durch das prachtvolle historische Wien mit all seinen Geheimnissen. Macht euch auf die Suche nach den vier Siegeln der Gründungsmitglieder, überwindet die Hürden des Hüters, löst die Geheimnisse und findet heraus, was es mit dem Orden auf sich hat. Mehr erfahren > Der große Salomon und die verlorene Seele „Nennt mich Salomon, den Größten aller Magier! Dies ist die Niederschrift meines Lebens. Begleitet mich auf eine Reise in die Vergangenheit, an deren Ende die Fragen aller Fragen steht. Könnt ihr Wahrheit von Trug unterscheiden und meine Geschichte beenden?“ Unser zweites Outdoor Escape, das sich wie ein Indoor-Erlebnis anfühlt. Begleitet den längst vergessenen Magier Salomon auf eine Reise in die Vergangenheit zu den geheimsten und schönsten Flecken des 8. Wiener Bezirkes und erlebt eine Geschichte durchtränkt von Liebe, Leid und Illusion. Sammelt alle Tarot Karten, fügt alle Einzelteile zusammen und beendet das Martyrium des Magiers. Mehr erfahren > Über Crime Runners

Bei Crime Runners handelt es sich um eine Weiterentwicklung klassischer Live Escape Games. Das Grundprinzip des gemeinsamen Rätselns wurde dabei übernommen und um eine spannende und zusammenhängende Story erweitert. Die Geschichte nimmt in Wien seit 2015 in der Filiale Schottentor mit der „Congressman-Trilogie“ ihren Anfang und wird seit 2019 in der Filiale Alser Straße mit „Going Underground“ erweitert – Österreichs bisher modernstes Escape-Room-Erlebnis. Crime Runners wurden mit zahlreichen internationalen Awards, wie etwa dem „Terpeca“ des Top Escape Room Projects ausgezeichnet und zählen zu den qualitativ besten Escape-Room-Anbietern der Welt. 2023 präsentierte der Wiener Escape Room Betreiber mit „Opus Arcani“ sein erstes Outdoor Abenteuer.“

Teilnahmebedingungen