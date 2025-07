Sommergewinnspiel 2025 – Tag 19

Badewetter, Sonne, Schweiß und coole Preise: Um euch durch die heißen Sommertage zu begleiten, gibt es bei uns das große Sommergewinnspiel 2025. Ab jetzt gibt es täglich coole Preise zu gewinnen! Was gibt’s zu gewinnen? Zu gewinnen gibt es ein Lillet Paket mit folgendem Inhalt: 2 x die neue Lillet Flasche (in der Sorte Blanc und Rosé) sowie dazu passende Lillet Gläser

1 Ticket für zwei Personen für das große Lillet Picknick am 9. August im Praterpark, Wien Wir bedanken uns bei Lillet für die Unterstützung unseres Sommergewinnspiels! Très chic: Der Lieblingsaperitif Lillet im neuen Look

Lillet ist bekannt für seinen unverwechselbaren Geschmack – facettenreich, fruchtig & stilvoll. Seit kurzem überrascht der französische Weinaperitif mit einem echten Eyecatcher: Lillet präsentiert sich nun im brandneuen Flaschen-Design und serviert nicht nur weiterhin den besten Geschmack, sondern auch einen frischen Look. Die stilvolle Überraschung wurde auch entsprechend extravagant präsentiert: Transportiert in einem „Top-Secret“-Truck und begleitet von einer Limousinen-Eskorte wurde die brandneue Flasche nach einer Tour durch Wien enthüllt und zog am eigens für sie ausgerollten roten Teppich alle Aufmerksamkeit auf sich. Zu Recht: Denn das raffinierte Flaschen-Design mit einem Hauch von Art-Déco-Ästhetik sorgt für eine noch hochwertigere und zeitlose Ästhetik, die perfekt zum französischen Lifestyle passt, den Lillet verkörpert.

Die neue Flasche ist eine Hommage an die Maison Lillet und inspiriert von den einzigartigen architektonischen Momenten aus dem Geburtshaus der Marke in Bordeaux, wie etwa dem bogenförmigen Eingang. Sie zeigt sich noch moderner, schlanker, raffinierter und hochwertiger – der beliebte Geschmack und die hohe Qualität bleiben unverändert.

*Genieße Lillet verantwortungsvoll.

Die Lillet Picknick sind zurück

Bald verwandelt sich der Praterpark in Wien wieder in ein Meer aus Picknick-Decken. Ein Lillet-Picknick-Ticket ist gültig für zwei Personen und beinhaltet eine exklusive Lillet Picknicktasche, befüllt mit allem, was euer Picknickherz begehrt: