Sommergewinnspiel 2025 – Tag 15

1 x Gutschein für 3 Nächte im Vitalcamp Bayerbach

Pure Freiheit in der bayerischen Toskana

„Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“ – ein Campingurlaub steht für Naturerlebnis, Ungezwungenheit und Erholung pur. Ein paar Tage die Seele baumeln lassen, das Handy ausschalten und das pure Leben genießen, das tut gut. Im Vital CAMP Bayerbach finden Camper genau diesen Mix aus Freiheit und Komfort. Die eindrucksvolle Anlage, ausgezeichnet mit den renommiertesten Preisen der Branche, gilt als einer der beliebtesten Campingplätze Bayerns. Hier wird Camping auf höchstem Niveau garantiert.

Ein Ort für Camping- und Naturfans

Wer nicht ohnehin schon ein großer Campingfan ist, wird sich spätestens bei einem Aufenthalt im Vital CAMP Bayerbach in den „easy way of life“ in der traumhaften Naturlandschaft des Rottals verlieben. Wohnen hat hier viele Gesichter. Ob Komfort- oder Nature Camping, Zelt, Appartement, Ferienhaus, Mobilheim oder eines der schönen Chalets, hier genießt man Natur pur und viel Komfort – beim Aktivurlaub, Wellnesscamping, Genusscamping oder unvergesslichen Familienurlaub.

Wellness und Entspannung pur

Die Thermen- und Saunalandschaft des Resorts lässt keine Wünsche offen: In der großzügigen Saunawelt oder bei Beauty-Anwendungen können sich Gäste von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen. Highlights wie die Außensauna mit Panoramablick und die Biosauna sorgen für vollkommene Entspannung.

Zweimal wöchentlich bringt ein Fit & Vital-Programm mit professionellen Trainern Bewegung in den Urlaub. Wellness und Sport sind für alle Übernachtungsgäste im Preis inbegriffen. An den idyllischen Naturbadeseen spielt sich das süße Sommerleben ab. Schon an den ersten warmen Tagen des Jahres tummeln sich hier Groß und Klein im Wasser. Und wenn es doch einmal kühler wird, dann ist es im Thermalhallenbad besonders angenehm.

Ein Abenteuer Paradies für Kinder

Für die jüngsten Campinggäste gibt es kaum etwas Schöneres, als den ganzen Tag mit ihren Ferienfreunden die Natur zu entdecken, draußen zu spielen und bunten Ferienspaß zu erleben. Die Kinder toben sich in einer riesigen Spiellandschaft aus. Auf dem Bolzplatz und dem Beachvolleyballfeld können sich Familien auf jede Menge Spaß freuen. Zu allen bayerischen Ferienzeiten gibt es ein tolles Ferienprogramm für Kinder und in den ersten beiden Septemberwochen gastiert sogar ein Zirkus direkt auf dem Platz. Der „Circus Belli“ bietet Vorstellungen, übt mit den Kindern Kunststücke ein, hat einen Streichelzoo und verschiedene Hüpfburgen dabei. Da kommt bestimmt keine Langeweile auf.

Genuss und aktive Erholung

Wer die bayerische Küche liebt, kann sich im hauseigenen Huckenhamer Stadl mit Schmankerln verwöhnen lassen. Ab Mai sorgt Live-Musik im Biergarten für gesellige Abende. Für Ruhesuchende bietet die Christophorus-Kapelle oberhalb der Campingterrassen eine besinnliche Auszeit mit herrlichem Ausblick. Im Vital CAMP Bayerbach ist alles möglich. Vom Platz aus kann man wandern und Rad fahren, in der Nähe angeln, Golf oder Tennis spielen. „Alles beginnt mit einem Stück Freiheit“ ist das Motto für unvergessliche Urlaubstage