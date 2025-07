Sommergewinnspiel 2025 – Tag 12

Badewetter, Sonne, Schweiß und coole Preise: Um euch durch die heißen Sommertage zu begleiten, gibt es bei uns das große Sommergewinnspiel 2025. Ab jetzt gibt es täglich coole Preise zu gewinnen!

Lust auf wilde Bergabenteuer in der Wildkogel-Arena

Zwischen den großartigsten Hochgebirgslandschaften Europas und sanft gerundeten Grasbergen liegt die Wildkogel-Arena mit den hübschen Nationalparkgemeinden Neukirchen am Großvenediger und Bramberg am Wildkogel. Die Nationalpark SommerCard im Rucksack ist das Ticket für das Bergerlebnis rund um den Wildkogel.

Salzburgs höchster Gipfel und das einzige Smaragdvorkommen Europas im Süden, der schönste Aussichtsberg des Oberpinzgaus im Norden und der Nationalpark Hohe Tauern ringsum: Wer diese Berge liebt, weiß, dass ihnen Worte allein nie gerecht werden können. Doch die Wildkogel-Arena lässt die Urlaubsträume großer und kleiner Gäste hochfliegen. Der Wildkogel ist ein perfekter Familienberg mit allem, was Kinder und Genusswanderer auf die Beine bringt. Der Nationalpark Hohe Tauern gehört zu den großartigsten Hochgebirgslandschaften der Erde. Er eröffnet spektakuläre Dreitausender, weite Gletscher und stille Bergseen, Europas größte Wasserfälle und naturbelassene Nationalparktäler.

Mit der Nationalpark SommerCard auf großer Tour

Die Nationalpark SommerCard ist bei 180 teilnehmenden Unterkünften aller Kategorien in Neukirchen und Bramberg bereits im Übernachtungspreis inkludiert. Mit ihr sind 60 Attraktionen, einige Wandertaxis und Sommerbergbahnen inklusive. So auch die Bergbahnen Wildkogel. Außerdem ist die Nationalpark SommerCard das Ticket für die Krimmler Wasserfälle und die WasserWelten, die mautpflichtige Großglockner Hochalpenstraße und die Gerlospassstraße, das Museum Bramberg sowie die Nationalparkwelten in Mittersill. Alle Infos zur Nationalpark SommerCard sowie zu Touren, Hütten und Partner finden sich auf der App „Wildkogel tipps2go.at“.

Am Wildkogel kommt die ganze Familie in Gang

Die Bergbahnen Wildkogel zählen zu den „Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen“. Sie erschließen vom Salzburger Almsommer bis zum Bauernherbst den schönsten Aussichtsberg im Oberpinzgau und sein weitläufiges Höhenwandergebiet (Wildkogelbahn Neukirchen bis 26.10.25 in Betrieb). Von Neukirchen am Großvenediger und Bramberg am Wildkogel verkürzen die Bergbahnen Wildkogel den Weg auf den Zweitausender. Oben eröffnet das weitläufige Höhenwandergebiet immer noch genügend Radius für ausgedehnte Wanderungen. Darunter finden sich leichte Touren am Zirben-Rundweg, dem Drei-Seen-Rundweg oder dem Ambrosius-Rundweg. Besonders beliebt ist der Panoramaweg von der Bergstation der Wildkogelbahn hinunter zur Mittelstation und zum Rutschenweg. Zehn Edelstahlrutschen mit 22 bis 53 Meter Länge bringen Groß und Klein durch Röhren, über Mulden und Wellen in Schwung. Am Ende des Rutschenweges startet der neue Familien-Wanderweg „Adler Toni“ mit neun Erlebnisstationen bis ins Neukirchner Ortszentrum. Voll in die Kurve legen sich große und kleine Piloten auch auf der vier Kilometer langen Mountaincart-Strecke, die zwischen Smaragdbahn-Bergstation und Mittelstation parallel zum Smaragdbahnweg verläuft. Das schreit nach Wiederholung, die Smaragdbahn bringt die Abenteurer wieder zum Start, bis sich der Hunger meldet. Zum Glück tischen viele urige Almen in der Wildkogel-Arena noch Brettljausen, Kasnocken, Kaspressknödel, süße Apfelpofesen, Germknödel, Kaiserschmarrn und andere regionale Köstlichkeiten auf.

Ein Dauer(b)renner: Der Hohe Tauern Panorama Trail

Der Hohe Tauern Panorama Trail führt über 17 Tagesetappen und insgesamt 275 Kilometer von den Krimmler Wasserfällen über die Höhen der Wildkogel-Arena bis ins Großarltal. End- und Startpunkte für Etappe 4 und 5 sind die Bergstationen der Wildkogel- oder Smaragdbahn. Dort starten die beiden, etwa fünf Stunden langen Etappen, mit einer traumhaften Aussicht auf die Hohen Tauern um Klein- und Großvenediger sowie das malerische Habachtal. Touren inklusive Übernachtung am Berg und im Tal, Gepäcktransfer und Abholung bei einem Notfall organisieren die Trail Angels. Die Light-Variante zum Hohe Tauern Panorama Trail ist der „Sonnenweg“ eine Etage unterhalb des Wildkogels. Seine fünf Etappen – drei davon in Neukirchen und Bramberg – verlaufen zwischen 1.000 und 1.500 Höhenmetern auf idyllischen Wald- und Wiesenwegen und sind selbst bei ungünstiger Wetterprognose sehr gut machbar.

Einstieg ins Reich der Dreitausender

Vom Großvenediger zum Großglockner: Die magische Welt der Dreitausender in den Hohen Tauern lockt mit hochalpiner Schönheit, weiten Gletschern und unbeschreiblichen Fernblicken. Mit geprüften Nationalpark Rangern und Bergführern sind Touren in die Dreitausender der Venediger- und Glocknergruppe machbar. Umgeben von den schneebedeckten Dreitausendern der Venedigergruppe ist die 1,5-Tagestour mit einem Bergführer auf den Großvenediger (3.657 m) ein ganz besonderes Erlebnis. Dazu trägt auch die Übernachtung auf der Kürsingerhütte bei (2.500 m, seit März geöffnet für Skitourengeher). Salzburgs höchster Gipfel wird auf den Spuren der Erstbesteiger über die wunderschöne Gletscherlandschaft des Obersulzbachkees und die Venedigerscharte bezwungen.

Geschütztes Wildnisgebiet Sulzbachtäler

Unterhalb des Großvenedigers verlaufen parallel die beiden Sulzbachtäler. Sie bilden ein international anerkanntes, geschütztes Wildnisgebiet und sind eigentlich ein Nationalpark für sich, weil sie alle Klimazonen von Mitteleuropa bis in die Arktis umfassen. In beiden Tälern gibt es auch einfach erreichbare Ziele, wie den familientauglichen Venedigerweg im Obersulzbachtal mit der spektakulären, 60 Meter langen Hängebrücke, Kinderalmen und Stempel-Stationen. Weiter hinten im Tal führt der Gletscherlehrweg an imposanten Gletschermoränen und einem türkis glitzernden Gletschersee vorbei. Berauschend schön ist auch der Untersulzbach-Wasserfall mit seiner 80 Meter tiefen Schlucht. An ihm vorbei verläuft der Geolehrweg „Blick ins Tauernfenster“ bis zum Nationalpark Schaubergwerk Hochfeld. Der eLINER (Elektrozug) fährt im Sommer mehrmals pro Woche bis zum Eingang des Schauberg­werks.

Smaragdschürfen im Habachtal

Für das in Europa einzigartige Smaragdvorkommen und den Mineralienreichtums ist das naturbelassene Habachtal in den Hohen Tauern bei Bramberg am Wildkogel weltbekannt. Der Smaragdexpress bringt Steinsucher von Bramberg bis zum Almgasthof Alpenrose am unteren Ende der Leckbachrinne. Über sie transportieren Muren und Bergstürze smaragdführendes Gestein und Smaragde bis zur Talsohle. Von Mai bis Oktober finden zweimal wöchentlich auch geführte Smaragd-Exkursionen statt, bei denen man selbst nach Smaragden schürfen kann. Wer mehr dazu erfahren möchte, sollte den Rückweg nach Bramberg unbedingt zu Fuß antreten. Auf dem Smaragdweg bringen spannende Erlebnisstationen die Geologie des Habachtals auf spielerische Weise näher. Zudem sorgt die Nationalpark-Ausstellung „Smaragd und Kristalle“ im Museum Bramberg für funkelnde Urlaubserinnerungen bei Mineralienfreunden.

Nachhaltig urlauben

Die Wildkogel-Arena hat sich vor Jahren zu einem nachhaltigen und fairen Umgang mit Energie, Mobilität und Ressourcen bekannt. Die Bergbahnen Wildkogel nutzen ausschließlich Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energieträgern. Ein Viertel davon stammt von einem Photovoltaik-Park auf 2.100 Metern am Wildkogel und auf der Talstation der Smaragdbahn. Mit dem neuen Guest Mobility Ticket (seit 01.05.25) können mit der Gästekarte Neukirchen und Bramberg alle öffentlichen Verkehrsmittel im Bundesland Salzburg ohne Aufpreis benutzt werden. Darüberhinaus setzt die Wildkogel-Arena mit dem leisen eLINER (Elektro-Zug) ein Zeichen als KlimaAktiv-Partner in Sachen umweltschonende Mobilität. Einige Hotelbetriebe tragen außerdem das Österreichische Umweltzeichen. Ein sorgsamer Umgang mit Ressourcen, die Stärkung der Region und faire Partnerschaften mit regionalen Erzeugern, Handwerkern und Landwirten sind den Menschen in der Wildkogel-Arena wichtig. Käse, Speck, Wurst, Fleisch, Eier, Honig, Säfte, Salben oder Kräuterwerk aus der Region finden sich in Hof- und Dorfläden, auf Märkten und in vielen Hotels. Es gibt sogar eine eigene „Währung“, die beim Einkaufen und Einkehren in den beiden Nationalparkgemeinden gültig ist. www.wildkogel-arena.at

Aktuelle Angebote und Öffnungszeiten:

WildkogelAktiv-Pauschale (Mai – Okt. 2025)

3 oder 7 Ü, Nationalpark SommerCard, 3 geführte Wanderungen (MO – FR), 1 Wander- und Bikekarte, Wanderstempelbuch für Kinder. – Preis p. P. ab 169 Euro für 3 Nächte, ab 399 Euro für 7 Nächte

Öffnungszeiten Wildkogelbahn Neukirchen :

16.06. – 21.09.25: täglich.

22.09.– 26.10.25: bei Schönwetter.

Öffnungszeiten Smaragdbahn Bramberg :

27.06. – 14.09.25: täglich.

Erste Bergfahrt: 9 Uhr / Mittagspause 12 – 13 Uhr / letzte Bergfahrt 16 Uhr / letzte Talfahrt 16.30 Uhr. Mit witterungsbedingten Unterbrechungen/Schließungen ist zu rechnen.