Sommergewinnspiel 2024 – Tag 7

Das Rooftop des Hotel Golserhof****Superior mit seinen privaten 2-Personen-Whirlpools weckt das Freiheitsgefühl. Ein unverbauter, freier Weitblick über Weinberge und Obstgärten, hinein in die Berge und auf Meran, breitet sich vor den Augen aus. Im beheizten Panorama-Pool ist es wohlig, ebenso auf den Sonnenterrassen, in den Kuschelnestern und Himmelbetten. Der Indoor-Pool lädt zum Entspannen im exklusiven Ambiente. Das Wellness-Angebot widmet sich dem ganzheitlichen Wohlgefühl mit heilsamen Bade- und Schönheitsritualen. Eine Apfel- oder Heubehandlung oder uralte Traditionen aus Fernost, die Ruhe der Saunawelt genießen – es geht einem gut im Golserhof. „In vino sanitas“ ist der Wellnesstipp des Sommers. Ein exquisites Weintrester-Peeling regeneriert die Haut. Ein wohliges Trauben-Bad samt Trauben-Trunk und eine abschließende Behandlung mit kostbarem Traubenöl pflegen samtig weich.

Idyllisch gelegene Almen, urige Hütten, Kraftplätze, rauschende Wasser, stille Seen: Der Golserhof liegt eingebettet in eine unvergleichliche Wanderregion. Mit 300 Sonnentagen im Jahr ist das Meraner Land gesegnet. 600 Kilometer Wanderwege, unendliche Natur zum Staunen und Erleben lässt die Wanderer und Bergsportler nicht mehr los. Gastgeber Patrick Mair, Hiltrud Gufler und die Wanderführer beraten die Naturbegeisterten und führen sie zu ihrer Entdeckungsreise. Das Meraner Land ist bekannt für seine hervorragend ausgebauten Radwege durch eine vielfältige Natur- und Kulturlandschaft, durch blühende Apfelgärten und grüne Wälder. Dank des milden Klimas sitzen Mountainbiker:innen, Rennradfahrer:innen und E-Biker:innen beinahe das ganze Jahr hindurch fest im Sattel. Der Golserhof ist ein Gründerhotel des Golfclubs Passeier-Meran und bietet ab sieben Tagen Aufenthalt eine Ermäßigung von 20 Prozent auf das Spiel auf den Golfplätzen Passeier und Lana.

Rendezvous mit Genuss

Südtirol, Italien und die ganze Welt finden sich in der Küche des Golserhof****Superior wieder. Viel Gutes wächst vor der Haustür, daraus zaubert das Küchenteam mit viel Gespür feinste Kreationen: von der Heimat inspiriert, mediterran angehaucht und neu interpretiert. Die knackigen Südtiroler Äpfel kommen ohne Umwege vom Bio-Apfelanbau des Golserhof ins Haus. Das Bio-Gemüse kaufen die Gastgeber vom Bachguterhof in Dorf Tirol. Der Weinkeller ist ein erlesenes Potpourri edelster Tropfen aus Südtirol und ganz Italien.

Was einst ein Bauernhof war, ist heute ein exklusives Wellness- und Genussrefugium mitten in den Weinbergen. 2021 wurden Hiltrud Gufler und Patrick Mair von Gault & Millau als Hoteliers des Jahres ausgezeichnet. 2023 erhält der Golserhof den Holidaycheck-Special-Award und darf sich somit zu den besten zehn Hotels in Italien zählen. Seit Jahren ist der Golserhof im Klimaschutz aktiv, setzt sich für eine gesunde, zukunftsfähige Welt ein und will eine Vorbildfunktion im nachhaltigen Alpen-Tourismus einnehmen.

