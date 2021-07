Sommergewinnspiel 2021 – Tag 17

Black Ops Cold War katapultiert euch in den Kalten Krieg der frühen 1980er Jahren. Nichts ist wie es scheint in einer packenden Einzelspieler-Kampagne, in der die Spieler historischen Figuren und harten Wahrheiten gegenüberstehen, wenn sie überall auf der Welt an markanten Orten kämpfen, etwa in Ost-Berlin, Vietnam, der Türkei, dem KGB-Hauptquartier und mehr.Als Elite-Agent:in verfolgt ihr die Spur einer zwielichtigen Figur namens Perseus, die auf einer Mission ist, das globale Machtgefüge ins Wanken zu bringen und den Lauf der Geschichte zu ändern. Steigt hinab in das dunkle Herz einer weltweiten Verschwörung an der Seite der legendären Charaktere Woods, Mason und Hudson sowie neuen Agenten, die einen Plan verhindern wollen, der jahrzehntelang geschmiedet wurde.

Nutzt über die Kampagne hinaus Waffen aus den Zeiten des Kalten Krieges auch in der nächsten Generation des Mehrspieler- und des Zombies-Modus.