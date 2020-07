Sommergewinnspiel 2020 – Tag 14

Badewetter, Sonne, Schweiß und coole Preise: Um euch durch die heißen Sommertage zu begleiten, gibt es bei uns das große Sommergewinnspiel 2019. Ab jetzt gibt es täglich coole Preise zu gewinnen! Was gibt’s zu gewinnen? Heute verlosen wir: 1x Sennheiser GSP 600 Headset

Sennheiser GSP 600

Beim E-Sport macht Performance den Unterschied, das punktgenaue Sehen und Hören der Gegner ist oftmals spielentscheidend. Wenn man in dieser Liga spielt, braucht man ein Gaming-Headset, das mit den eigenen Skills mithält. Das neue GSP 600 von Sennheiser, das Ende Jänner erscheint, ist einer dieser Kandidaten.

Aufbauend auf dem Erfolg des Sennheiser GAME ZERO bietet das neue GSP 600 eine noch bessere Audio-Performance, eine stärkere Mikrofonleistung, sowie erhöhten Tragekomfort und eine erhöhte Strapazierfähigkeit. Egal wie lange die Gaming-Session dauert, egal wie intensiv man dabei gefordert wird: Mit dem GSP 600 behält man stets die Kontrolle und einen kühlen Kopf. Das Headset besitzt eine Vielzahl an ergonomischen Verbesserungen, wie das komplett überarbeitete Ohrpolster-Design, einen flexibel anpassbaren Kopfbügel für den perfekten Anpressdruck, neue Materialien und ein weiterentwickeltes Gelenksystem, das sich noch besser an die individuelle Kopfform anpassen lässt.

Das GSP 600 bietet dem/der NutzerIn eine exzellente Klangwiedergabe, die die Leistungsgrenze eines Gaming-Headsets neu definiert: Dank eines neuen Lautsprechersystems mit verbesserter Aluminium-Schwingspule aus dem Hause Sennheiser wird das Audioerlebnis beim Zocken durch einen erweiterten Subbass-Bereich noch intensiver. Der warme und tiefe Bass setzt sich dabei deutlich vom gut kontrollierten Mittenbereich und den detaillierten hohen Frequenzen ab, wodurch das Klangbild präzise und natürlich bleibt. So kann man auf jedes Detail noch schneller reagieren.

Durch die verbesserte Sprachqualität des Mikrofons bietet das GSP 600 Lärmreduzierung der Extraklasse, was die Gaming-Kommunikation noch klarer macht. Auch im Spiel funktioniert das Einstellen von Lautstärke und Sprache schnell und intuitiv: Das Mikrofon kann durch Anheben des Mikrofonarms in einem Sekundenbruchteil stumm geschaltet werden, außerdem sorgt der an der Ohrmuschel angebrachte Lautstärkeregler für ein bequemes Anpassen der Spiellautstärke.

Das noch ergonomischer geformte Design der Ohrpolster passt sich perfekt an die Kontur der Ohren an, was sowohl Schalldämmung als auch Tragekomfort verbessert. Dadurch wird der/die GamerIn noch effektiver vor Umgebungsgeräuschen abgeschirmt, gleichzeitig erhöht sich die Intensität der Bassfrequenzen, da der Sound nicht zwischen Gesicht und Kopfhörer entweichen kann. Die Ohrpolster helfen mit ihrer luxuriösen Kombination aus Style und Komfort dabei, einen kühlen Kopf zu bewahren: Der Rand ist aus Kunstleder, rund um das Ohr liegt ein kühleres, wildlederartiges Material, das nicht auf der Haut klebt – egal, wie schweißtreibend das PVP-Match auch ist.