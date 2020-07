Sommergewinnspiel 2020 – Tag 10

Badewetter, Sonne, Schweiß und coole Preise: Um euch durch die heißen Sommertage zu begleiten, gibt es bei uns das große Sommergewinnspiel 2019. Ab jetzt gibt es täglich coole Preise zu gewinnen! Was gibt’s zu gewinnen? Heute verlosen wir: 3x Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch Key)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Entdecktt Story of Seasons: Friends of Mineral Town auf der Nintendo Switch. Das Spiel verfügt immer noch über dasselbe, spannende Gameplay, bunte Charaktere und denselben rustikalen Charm, wie ihn das Originalspiel 2003 auf dem Game Boy Advance hatte. Führt ein einfaches Leben in Mineralstadt. Nutzt die Macht der Natur, um dem Bauernhof eures Großvaters neues Leben einzuhauchen, sich um seine Ernte zu kümmern, die Tiere großzuziehen und davon leben zu können. Es warten mehr als 20 verschiedene Pflanzen und zahlreiche Tiere auf euch, wie Alpakas oder Angora-Kaninchen. Findet unter den Dorfbewohnern Freunde und erobert ihre Herzen! Mineralstadt hat viele freundliche Bewohner, die euch helfen wollen, euch in eurer neuen Heimat wohlzufühlen. Lernt sie alle kennen und erfahrt mehr über sie, während ihr euch euren eigenen Alltag gestaltest. Vielleicht findet ihr ja sogar eine neue Liebe!

Es gibt haufenweise Aktivitäten für Tage, die ihr nicht direkt auf dem Bauernhof verbringt. Ihr könnt an rasanten Pferderennen teilnehmen, eine riesige Forelle fangen oder allen beweisen, was ihr kulinarisch drauf habt! Der Kalender voller Feste bedeutet, dass es in Mineralstadt nie langweilig wird. Mit den neuen HD-Visuals und einer herzerwärmenden angepassten Version der kultigen Orte werden sich sowohl Veteranen der Reihe, als auch Neueinsteiger in den sanften Rhythmen von Mineralstadt wohlfühlen.