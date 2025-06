Sommerausklang am Ortler: Genuss und Natur im Hotel Cevedale

Wenn der Hochsommer langsam ausklingt und der Vinschgau in warmen Goldtönen leuchtet, beginnt in Sulden am Ortler eine besonders stimmungsvolle Jahreszeit. Eingebettet in die imposante Kulisse von Ortler, Cevedale und Königsspitze liegt das Hotel Cevedale – ein Rückzugsort, der alpine Ursprünglichkeit mit modernem Komfort vereint.

Alpiner Chic mit Charakter und Geschichte

Die Architektur des Hauses spiegelt die Kraft und Klarheit der umliegenden Bergwelt wider: natürliche Materialien wie Holz, Naturstein aus der Region und feine Lederdetails treffen auf liebevoll restaurierte Möbel aus dem historischen Gampenhof. Das Ergebnis ist ein Ambiente, das zwischen alpiner Tradition und zeitgemäßem Design eine wohltuende Balance findet.

Die 25 lichtdurchfluteten Zimmer und vier großzügigen Suiten bieten nicht nur Raum, sondern auch Ruhe – mit freiem Blick auf die umliegenden Gipfel. Alle Unterkünfte sind zur Sonnenseite hin ausgerichtet und laden dazu ein, die Seele baumeln zu lassen und neue Kraft zu schöpfen.

Herbstliche Wanderwelten im Nationalpark Stilfserjoch

Von August bis Mitte September zeigt sich der Nationalpark Stilfserjoch von seiner eindrucksvollsten Seite: Die Wälder färben sich in Rot- und Goldtönen, klare Bergluft erfüllt das Tal, und rund um das hochalpine Feriendorf Sulden entfaltet sich ein Paradies für Wander- und Natur-Fans sowie Aktivurlauber:innen. Auf über 115 Kilometern bestens markierter Wanderwege geht es durch Almwiesen, entlang sprudelnder Bäche und hinauf bis zu den Dreitausendern – von denen 27 direkt vom Ort aus erwandert werden können. Geführte Touren eröffnen faszinierende Einblicke in Flora und Fauna der Region.

Trails und Königsetappe

Radfans dürfen sich auf echte Highlights freuen: Ob gemütliche Strecken durch Wälder und Wiesen oder sportliche Herausforderungen im Hochgebirge – im Gebiet rund um Sulden entdecken Biker abwechslungsreiche Routen für Einsteiger:innen und Könner:innen. Ein besonderes Highlight ist die legendäre Stilfser-Joch-Passstraße mit ihren 48 Kehren – ein echtes Erlebnis für ambitionierte Radfahrer:innen, das mit atemberaubender Aussicht belohnt wird.

Ruhe, Wärme, Weite

Nach einem aktiven Tag in der Natur lädt das Hotel Cevedale zum Entspannen ein. Der kleine, feine Wellnessbereich konzentriert sich auf das Wesentliche: Wärme, Ruhe und Ausblick. In der finnischen Zirm-Sauna, dem Dampfbad, der Bio-Kräuter-Sauna oder im Whirlpool lässt sich die Stille der Berge spüren. Große Fenster öffnen den Blick in die Ferne – ideal, um abzuschalten und loszulassen.

Wer zum Sommerausklang einen Ort sucht, an dem man die Natur bewusst erleben, zur Ruhe kommen und neue Energie schöpfen kann, findet diesen im Hotel Cevedale.