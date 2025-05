Sommer im Spirodom – ein Rückzugsort inmitten alpiner Stille

Dort, wo das steirische Ennstal an die Alpen grenzt, die klare Bergluft den Geist befreit und die Natur der Hauptakteur ist, beginnt im Spirodom Admont eine Reise zurück zum Wesentlichen – zu sich selbst.

Wo die Natur zu Wort kommt

Das Spirodom ist ein Refugium für all jene, die die Hektik des Alltags hinter sich lassen wollen. Eingebettet in eine Landschaft, die mit ihrer Kraft berührt, verbindet das Haus auf harmonische Weise moderne Architektur mit natürlichem Charme. Stein, Holz, Licht – die Materialien der Umgebung spiegeln sich in der Gestaltung wider. Große Fenster öffnen den Blick auf die imposanten Berge und scheinen zu sagen: „Atme tief durch – du bist angekommen.“

Sommerzeit ist Spirodom-Zeit

Anders als bei vielen anderen Sommerzielen, die von Hektik und Lärm geprägt sind, steht das Spirodom für Ruhe und Erholung in ihrer reinsten Form. Hier wird die Kunst des Nichtstuns zelebriert – sei es am Innenpool mit Blick auf die imposanten Gipfel oder in der Sauna mit atemberaubendem Panoramablick. Die Urlaubs-Philosophie des Spirodom basiert auf vier wesentlichen Säulen: Achtsamkeit, gesunde Ernährung, erholsamer Schlaf und die heilende Kraft der Natur. Diese Philosophie verwöhnt nicht nur die Sinne, sondern fördert auch ein tiefes Gefühl der Erneuerung und des Wohlbefindens.

Natürlich aktiv – Abenteuer direkt vor der Tür

Admont zählt mehr als 2.000 Sonnenstunden im Jahr, die alle Gelegenheit bieten, die Natur aktiv zu erleben. Das Spirodom liegt in unmittelbarer Nähe zum Nationalpark Gesäuse, einem Paradies für Abenteuerlustige.

Ob Rafting in wilden Gewässern, Canyoning durch schroffe Schluchten oder Klettern an steilen Felsen – hier kommen Outdoor-Fans voll auf ihre Kosten. Die besonders Abenteuerlustigen entdecken spannende Höhlen oder erleben im Hochseilgarten luftige Momente. Wer es etwas ruhiger mag, kann bei einer Kanufahrt entspannen oder mit dem Mountainbike durch die Landschaft radeln. Ob eine morgendliche Yoga-Session auf der Wiese oder eine geführte Wanderung zu alpinen Kraftorten – der Sommer im Spirodom ist ebenso aktiv wie entspannt.

Zwischen Benediktinerstift und Bergpfad

Neben der Natur ist auch Kultur ein fester Bestandteil des Spirodom-Erlebnisses: Nur wenige Schritte entfernt liegt das weltberühmte Benediktinerstift Admont mit seiner barocken Stiftsbibliothek. Diese gilt als eine der schönsten und ältesten Bibliotheken der Welt. Die beeindruckende Architektur und die wertvollen Kunstsammlungen laden zu einer Zeitreise durch Geschichte und Kultur ein.

Kulinarik mit Weitblick: Im „Pano Visum“

Auch kulinarisch wird der alpine Rückzug zum Erlebnis. Im hoteleigenen Restaurant Pano Visum erwartet Genießer eine Küche, die die Aromen der Region zelebriert – leicht, raffiniert und stets im Einklang mit den Jahreszeiten. Ob man sich für das wöchentlich wechselnde Menü entscheidet oder à la carte speisen möchte: Jedes Gericht wird mit Liebe zum Detail zubereitet und ist eine Hommage an die Natur.

Sommergenuss in seiner reinsten Form

Ein Aufenthalt im Spirodom ist kein gewöhnlicher Hotelurlaub. Er ist ein Nachhausekommen – zu sich selbst und zur Natur. Wer hierherkommt, verlässt den Ort verändert: mit klarerem Kopf, ruhigerem Herzen und mehr Wohlbefinden.