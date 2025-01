Solo Leveling Season 1 Recap: Was bisher geschah

Gute Nachrichten für die Fans des Überraschungshits Solo Leveling, der in der Anime Winter Season 2024 an den Start ging – Crunchyroll bringt die von A-1 Pictures produzierte Serie Solo Leveling Season 2 im Rahmen der Anime Winter Season 2025 im Simulcast. Und wer sich nicht mehr ganz erinnern kann, was in der ersten Staffel von Solo Leveling passierte, für diejenigen haben wir eine kleine Gedächtnisauffrischung: ein Recap-Video.