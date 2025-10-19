Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE bietet neue Abenteuer

Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE gibt Fans die Chance, die Rolle von Sung Jinwoo, dem Protagonisten des Anime zu übernehmen.

Ihr werdet Jinwoo nicht nur auf die gleiche Reise führen, auf die er sich in der Show begibt. Natürlich wird er auch im Spiel immer stärker werden, um der größte Jäger der Welt zu werden. Aber es wird auch völlig neue Abenteuer geben, die exklusiv für das Spiel erstellt wurden, die darauf warten, erlebt zu werden. Mehr als nur die Charaktere und die Welt, in der sie leben, erwarten euch in Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE. Ihr werdet zudem auch verschiedene Kampfstile beherrschen müssen und erhaltet eine große Auswahl an Waffen zur Auswahl, mit denen alle Fans sehr vertraut sein werden. Das Beste von allem ist, dass das Spiel natürlich die gleichen Monarch-Transformationen enthalten wird, die wir in der Show gesehen haben.

Dazu zählt selbstverständlich die Fähigkeit von Jinwoo, sich in seine mächtige Schatten-Monarch-Form zu verwandeln. Ihr könnt eure Reise beginnen, Sung Jinwoo allein oder mit Freunden vom E-Rang-Niemand zu einem mächtigen Monarchen zu unterstützen. Denn Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE kann im Einzelspielermodus oder mit bis zu drei anderen Jägern in einem Vier-Spieler-Koop-Modus gespielt werden. Die Koop-Raids des Spiels werden euch gegen einige der mächtigsten Kommandanten von Solo Leveling antreten lassen, und ihr könnt ihnen als Jinwoo oder als andere Jäger aus der ursprünglichen Geschichte des Anime entgegentreten. Klingt lustig – und am 17. November 2025 wird das Spiel auch schon erscheinen!