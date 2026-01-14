Solakon ONE Test: Auspacken, einstecken, sparen

Mit dem Solakon ONE betrat letztes Jahr im September ein Speichersystem für Balkonkraftwerke den Markt, das sich als All-in-One-Lösung zu einem fairen Preis positioniert. Es vereint Batteriespeicher, Wechselrichter und Energiemanagement in einem wetterfesten Gehäuse und ist über den Solakon Online-Shop sowie bei verschiedenen Händlern verfügbar. In meinem Solakon ONE Test erkläre ich euch, was das bereits verfügbare System kann, wo seine Stärken liegen und welche kleinen Hürden ihr eventuell nehmen müsst.

Design, Verarbeitung und Lieferumfang Der erste Eindruck des Solakon ONE ist vollends positiv. Das Gerät wirkt robust, unauffällig und hochwertig verarbeitet. Solakon setzt auf ein durchdachtes, platzsparendes Design, das dem System eine hohe Alltagstauglichkeit verleiht. Ihr könnt das Gerät bedenkenlos im Außenbereich aufstellen, denn dank der Schutzklasse IP65 ist es zuverlässig gegen Staub und Strahlwasser geschützt. Zudem sind robuste LiFePO₄-Zellen verbaut und eine integrierte Heiz- bzw. Kühlfunktion sorgt dafür, dass das System auch bei extremen Temperaturen zwischen -20 °C und 55 °C stabil arbeitet. Die zehnjährige Garantie unterstreicht den Anspruch an Langlebigkeit und Qualität.

Technische Eckdaten und Flexibilität Das Herzstück des Solakon ONE bildet die Speichereinheit mit dem integrierten bidirektionalen Wechselrichter. Die Speicherkapazität der Basiseinheit beträgt 2,11 Kilowattstunden (kWh) und basiert auf robusten Lithium-Eisenphosphat (LiFePO₄)-Batterien. Dieses System zeichnet sich durch seine Skalierbarkeit aus, da es modular auf bis zu 12,66 kWh erweitert werden kann (ein Master-Gerät plus bis zu fünf Erweiterungsspeicher). Hinsichtlich der Langlebigkeit sind bis zu 8.000 Ladezyklen (bei 70 % State of Health, SOH) spezifiziert. Die maximale Einspeiseleistung des Wechselrichters ins Hausnetz beträgt 800 Watt und kann entsprechend der gesetzlichen Obergrenze eingestellt werden. Besonders leistungsstark ist der PV-Eingang, der den Anschluss von Solarmodulen mit einer Gesamtleistung von bis zu 2.600 Watt über vier separate MPPT-Tracker erlaubt. Für den Fall eines Netzausfalls bietet das System eine Notstromfunktion (EPS). Ihr könnt im Off-Grid-Betrieb eine Leistung von 1.200 Watt nutzen, die bei vorhandenem Netz (On-Grid) auf 2.200 Watt steigt. Die Konnektivität wird durch WLAN (über eine externe Antenne) und eine LAN (Ethernet)-Schnittstelle sowie eine Home Assistant Integration gewährleistet.

Warum ein Speichersystem wie Solakon ONE? Der größte „Fehler“ bei herkömmlichen Balkonkraftwerken ist die „Verschwendung“ ungenutzter Energie: Wenn die Sonne mittags mit voller Kraft scheint und das System 800 W produziert, dein Haushalt aber gerade nur 150 W Grundlast benötigt, fließen die restlichen 650 W ungenutzt und ohne Vergütung ins öffentliche Netz. Ein Speicher wie beim Solakon ONE ändert das Spiel komplett. Anstatt die Energie planlos ins Haus zu jagen, wird der Überschuss zwischengespeichert. So nutzt du den selbsterzeugten Strom dann, wenn er wirklich gebraucht wird – zum Beispiel abends oder nachts, um deine Grundlast (Kühlschrank, Router, Standby-Geräte) konstant abzudecken. Das Ziel ist nicht die kurzzeitige Maximalleistung, sondern eine maximale Eigenverbrauchsquote, die deine Stromrechnung nachhaltig und effektiv senkt. Der Solakon ONE bietet neben dieser Kernfunktion auch Spezialfähigkeiten, die euch für die Zukunft wappnen. Die geplanten KI-unterstützten Optimierungen sollen in Kombination mit dem Wetterbericht, dem Userverhalten und zukünftig auch dynamischen Strompreisen das Energie-Management maximieren, um den maximalen Ertrag zu erzielen. Mittels Energieplänen kann man beispielsweise Maximalpreise definieren, wann Strom aus dem öffentlichen Netz in den Speicher geholt werden soll. Zudem ist der Balkonkraftwerkspeicher bereits bidirektional ausgelegt und bietet eine hohe Ladeleistung. Auch wenn die gesetzliche Einspeisegrenze für Balkonkraftwerke aktuell bei 800 Watt liegt, seid ihr mit diesem System für künftige Änderungen, die höhere Leistungen erlauben, oder für die Nutzung im Rahmen einer größeren PV-Anlage mit Einspeisevertrag bestens vorbereitet. Die hohe Erweiterbarkeit auf bis zu 12,66 kWh mittels modularer Solakon-Erweiterungsspeicher (je 2,11 KWh) rundet dieses zukunftsorientierte Paket perfekt ab. Installation und Inbetriebnahme Die Inbetriebnahme der Basiseinheit gelingt auch technisch unbewandertern Käufer:innen problemlos. Der begliegende Installations-Guide erklärt die einzelnen Schritt mittels Bildern und kurzen Texten. Alles sehr verständlich und klar. Hauptspeicher und Erweiterungensakkus zusammenstecken und verbinden, Panele anschließen, Antenne anschrauben, Kabel mit einer Steckdose verbinden und die restlichen Einstellungen in der App vornehmen.

Beim letzten Part brauchte ich Hilfe vom Support, da ich keinen Energieplan speichern konnte und so statt meinen gewünschten 250W zum Bedienen der Grundlast die vollen 800W ins Haus gejagt wurden. Eine Email an den Support und schon war das Problem gelöst. Erweiterungsspeicher und deren Installation Wie bereits erwähnt, liegt ein großer Vorteil des Balkonkraftwerkspeichers liegt in seiner modularen Erweiterbarkeit. Die Basisversion, die als Master-Einheit fungiert, kann um bis zu fünf zusätzliche Erweiterungsspeicher ergänzt werden, wodurch sich die Gesamtkapazität auf bis zu 12,66 kWh erhöht. Die Installation der Erweiterungsmodule ist denkbar einfach und auf ein einfaches Stapeln und Verbinden ausgelegt: Ihr könnt die Erweiterungsspeicher dank ihrer kompakten Bauweise einfach unter die Master-Einheit stellen oder diese aufeinander stapeln. Die Module werden über eine dedizierte Steckverbindung miteinander verbunden. Dies sorgt für eine stabile Kommunikation und einen sicheren Energiefluss zwischen den Speichern. Die Erkennung und Integration des neuen Speichers erfolgt automatisch über die Master-Einheit und wird in der Solakon App visualisiert. Dieses unkomplizierte Verfahren ermöglicht es euch, die Speicherkapazität eures Balkonkraftwerks jederzeit nachträglich und ohne großen Installationsaufwand an euren steigenden Energiebedarf anzupassen. Mit einer Mastereinheit sowie einem Erweiterungsspeicher kommt ihr auf eine Maximalspeichermenge von 4,22 KWh.

Effizienz und Funktionen In puncto Effizienz überzeugt der Solakon ONE auf ganzer Linie. Gemessene Wirkungsgrade von fast 90 % (DC zu AC) zeigen, dass hier mehr Strom im Haushalt ankommt als bei vielen gängigen Systemen auf dem Markt. Die Steuerung erfolgt über die eigens entwickelte Solakon App (deutsche Entwicklung). Diese bietet euch umfangreiche Kontrollmöglichkeiten: Überwachung: Ihr könnt die Echtzeitdaten eures Systems jederzeit einsehen.

Steuerung: Ihr könnt die Ausgangsleistung drosseln und Ladebegrenzungen festlegen.

Nulleinspeisung: Das System regelt die Einspeisung dynamisch und schnell, sodass kein Strom ins Netz abgegeben wird, wenn es nicht gewünscht ist.

Notstrom: Die integrierte EPS-Steckdose bietet bei einem Stromausfall eine sofortige Absicherung. Ihr könnt so wichtige Verbraucher mit bis zu 1.200 Watt versorgen. Ein zukunftssicheres Highlight: Der Solakon ONE ist bidirektional, was bedeutet, dass er nicht nur aus der Sonne, sondern auch aus dem Netz laden kann.

Solakon ONE Test-Fazit & Gesamtbewertung Der Solakon ONE zeigt, dass man auch mit einem preiswerten Modell ein richtig tolle Leistung herausholen kann. Das System punktet mit seiner hohen Effizienz und der schnellen Regelung der Einspeisung. Ein wesentlicher Pluspunkt ist die starke Modularität, die eine Erweiterung der Kapazität auf bis zu 12,66 kWh ermöglicht. Ihr bekommt zudem maximale Erträge dank der vier MPPT-Tracker. Das Gerät ist wetterfest (IP65) und für extreme Temperaturen geeignet. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal ist der integrierte Notstrom über eine EPS-Steckdose. Nicht zuletzt zeichnet sich das System durch seine deutsche Entwicklung und den damit verbundenen Fokus auf Datensicherheit aus. Allerdings gibt es auch einen Kritikpunkte, der zumindest für mich in die Kategorie Jammern auf hohem Niveau fällt. So gab es bei mir – wie offenbar auch bei anderen Käufer:innen – kleine Stolpersteine beim ersten Setup mit der WLAN-Verbindung oder dem Erstellen eines Energieplans. Im gleichen Atemzug muss ich aber auch den Support erwähnen, der auf eine Email-Nachfrage geantwortet und mein Problem damit gelöst hat. Insofern kann ich nur sagen, dass der Solakon ONE eine exzellente Wahl ist und von mir eine sehr gute Bewertung und einen Editor’s Choice Award erhält.

9.5