Solakon Black Month: Profitiert von den besten Preisen des Jahres!

Der deutsche Anbieter Solakon feiert den Black Month und bietet für mehr als fünf Wochen die besten Preise des Jahres auf Balkonkraftwerke, Speicher und Zubehör.

Solakon ONE – das zentrale Highlight des Black Month

Besonderer Fokus liegt auf dem Solakon ONE, einem All-in-One-Speicher, der speziell für Balkonkraftwerke entwickelt wurde. Das Gerät kombiniert Speicher und Wechselrichter in einem kompakten System, ist modular auf bis zu 12,66 kWh erweiterbar und ermöglicht über die selbstentwickelte Solakon-App volle Kontrolle über Erzeugung, Verbrauch und Autarkie. Für euch als Nutzer:innen: Eine integrierte Notstromfunktion stellt bei Stromausfällen Energie für wichtige Verbraucher:innen bereit. Die App läuft auf Servern in Deutschland und ist auf Datensicherheit sowie einfache Bedienung ausgelegt. Ihr könnt die Energiebilanz eures Zuhauses jederzeit prüfen und optimieren.

Zum Black Month wird der Solakon ONE deutlich reduziert angeboten. Im Bundle mit dem leistungsstarken onPower-Set (2.000 W) gehört das System zu den meistverkauften Lösungen im Solakon-Portfolio.

Balkonkraftwerke bereits ab 199 Euro

Solakon bietet mehrere Set-Varianten für unterschiedliche Anforderungen – vom Einsteiger:innen-Paket bis zur leistungsstarken Komplettanlage. Ihr dürft die Variante wählen, die am besten zu euch passt:

onLite (900 W): ab 199 Euro inkl. ONE Speicher ab: 749€

onBasic (1.000 W): ab 249 Euro inkl. ONE Speicher ab: 799€

onPower (2.000 W): ab 399 Euro inkl. ONE Speicher ab: 899€

Solakon ONE only: 599€

Alle Systeme sind komplett anschlussfertig, beinhalten Qualitätspanels, Montagematerial und laufen im Plug-and-Play-Prinzip. Speicher und Halterung sind im Preis nicht inbegriffen.

Energie-Ökosystem aus einer Hand

Solakon entwickelt zentrale Produktbestandteile selbst – insbesondere den Solakon ONE Speicher und die dazugehörige App. Dadurch greifen Hardware und Software optimal ineinander.

Zur weiteren Optimierung der Eigenstromnutzung könnt ihr Messsysteme wie den Everhome EcoTracker oder den Shelly 3EM Pro einbinden; beide sind während des Black Month ebenfalls reduziert erhältlich.