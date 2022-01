Sol Cresta Release-Date Live Stream für 23.1.2022 angekündigt

Platinum Games – unter anderem bekannt für Bayonetta oder Vanquish – verkündete nun, dass es einen Sol Cresta Release-Date Live Stream am 23.1.2022 geben wird. In diesem Live Stream wollen die Entwickler:innen laut letzten Informationen nochmals das Spiel vorstellen und den neuen Sol Cresta ReleaseTermin verkünden. Ursprünglich sollte der Titel am 9.12.2021 erscheinen, doch dieser Termin konnte nicht gehalten werden. Nun sollen wir am 23.1.2022 um 4:00 Uhr (MEZ) erfahren, wann der Titel erscheinen soll.

Hier das Video zum Livestream, der wie erwähnt, am 23.1.2022 um 4:00 Uhr MEZ starten wird: