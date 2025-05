So läuft Cyberpunk 2077 auf Nintendo Switch 2

Das Cyberpunk 2077-Studio CD Projekt Red hat mehr Filmmaterial der Switch 2-Version des Spiels gezeigt. Die ultimative Handheld-Version!

Zu Cyberpunk 2077 auf Switch 2

In der neuesten Serie von Nintendos Creator’s Voice-Videos auf seinem YouTube-Kanal teilte das polnische Studio mehr Direct-Feed-Gameplay der Ultimate Edition des Spiels, das beim Start auf Switch 2 erscheint. Es ist die cyberpunkigste Version von Cyberpunk – in dem Video wird auch erklärt, wie die Joy-Con-Controller des Switch 2 von uns zum Kämpfen mit Katana-Schwertern verwendet werden können. CD Projekt Red Vizepräsident für Technologie Charles Tremblay erklärt in dem Video, dass es im Kern das gleiche Cyberpunk 2077 ist, das die Spieler bereits kennen, aber die Hardware des Switch 2 macht es zur besten Handheld-Version des Spiels. „Es ist immer noch die gleiche erstaunliche Erfahrung, und ich denke, die zurückkehrenden Spieler werden sich wie zu Hause fühlen“, erklärte Tremblay. „Davon abgesehen haben wir viele Möglichkeiten, das Spiel mit den Controllern zu erleben. Wir haben die neuen fantastischen LCD-Bildschirme mit VRR-Unterstützung, und ich denke, das ist der beste Weg, um das Spiel unterwegs zu erleben.“

Die PC-Version von Cyberpunk 2077 kann bereits auf anderen Handheld-Systemen wie dem Steam Deck und dem Asus ROG Ally abgespielt werden, aber die Switch 2-Version ist das erste Mal, dass CD Projekt Red eine Portierung speziell für ein Handheld-Gerät erstellt hat. Letzte Woche sagte Studioingenieur Tim Green, dass die Switch 2-Hardware es ermöglicht hat, eine leistungsfähigere Version von Cyberpunk 2077 zu erstellen, als es auf PS4 und Xbox One möglich war. Ein weitere Hinweis: Der Erweiterungs-DLC wurde nur für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht, PS4 und Xbox One blieben außen vor. Nintendo Switch 2 wird diesen aber bekommen können! „Das Spiel hat eine enorme Menge an anhaltender Liebe bekommen, während wir das Spiel weiter verbessert haben“, sagte Green. „Als wir die Ultimate Edition auf Nintendo Switch 2 brachten, konnten wir auf dieser bereits soliden Basis aufbauen. Insgesamt sind wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden.“