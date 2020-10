So funktioniert das The Medium Dual Reality System

Gute Nachrichten für alle, die nicht genug vom kommenden Xbox Series und PC-Titel The Medium bekommen – Michal Napora vom Community Team erklärt in einem neuen Video, wie das Dual-Reality System funktioniert.

Worum geht’s in The Medium?

Mit The Medium erscheint ein psychologischer Horror der nächsten Generation. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Marianne, einem Medium das zwischen der realen Welt und der Ebene der Geister wandelt. Gejagt von der Vision eines Kindermordes reist ihr in ein verlassenes Hotel-Resort, das vor vielen Jahren Schauplatz einer furchtbaren Tragödie wurde. Hier beginnt eure schwierige Suche nach Antworten.

So funktioniert das The Medium Dual Reality System