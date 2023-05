Snowman teilt Trailer zum kommenden Laya’s Horizon (iOS, Android)

Wir haben zum ersten Mal im März von Snowmans bevorstehendem großen neuen Spiel gehört. Jetzt hat Snowman, der Schöpfer der erfolgreichen Alto’s Adventure / Odyssey -Serie , den offiziellen Spieltrailer für Laya’s Horizon zusammen mit dem Startdatum geteilt. Das erste Teaser-Video für den Titel, das im März veröffentlicht wurde, zeigte eine Szene in einem wunderschönen Bergdorf, die mit einer Aufnahme der Hauptfigur des Spiels Laya in einem Umhang endet. Wie angedeutet, ist das Spiel in der Tat ein immersiver fliegender Action-Adventure-Titel. So beschreibt es Snowman: “Meistern Sie die Kunst des Fliegens. Tauchen Sie in die Berge, weben Sie sich über Wälder und gleiten Sie über Flüsse, um neue Fähigkeiten freizuschalten, während Sie eine riesige, friedliche Welt erkunden.“

Der Trailer selbst wirkt so, als gäbe es mehrere verschiedene Abschnitte in Laya’s Horizon. So wie in den Vorgängern könnt ihr auch Side-Scrolling-Action erwarten, wo es darum geht, möglichst weit und lange zu fliegen beziehungsweise zu gleiten. Die immersive Welt und die akustische Hintergrunduntermalung sprechen jetzt schon für das neue Game, und wie unterhaltsam die Flugmechanik dann sein wird, können wir erst in einem Test wirklich nachvollziehen. Jedenfalls wird es schon bald so weit sein, denn das Spiel kommt schnell! Zusammen mit dem offiziellen Trailer kündigte Snowman an, dass der Ableger am 2. Mai für Netflix-Abonnent:innen für iOS und Android starten soll. Das ist alles zu Laya’s Horizon – was haltet ihr davon? Ich werde es mir holen!