SNK-Klassiker Biomotor Unitron ab sofort für Nintendo Switch erhältlich

SNK veröffentlichte den ursprünglich für den Neo Geo Pocket Color entwickelten RGP-Titel Biomotor Unitron für die Nintendo Switch. Ihr werdet in eine epische Sci-Fi-Fantasy-Welt versetzt, in der ihr als humanoide Kampfroboter Unitron gegen mächtige Gegner antretet. Ihr schlüpft in die Rolle von Unitron-Piloten und erkundet Dungeons, um an wertvolle Ressourcen zu gelangen. Die Dungeons ändern bei jedem neuen Betreten ihre Form. Aussehen und Funktionen des Unitron hängen vom Level seines Piloten ab – neue Waffen werden durch das Synthetisieren von Materialien und Maschinenteilen gewonnen, sodass ihr euren persönlichen Unitron bauen kann.

In der Arena, der Hall of Fame aller Unitron-Piloten, versammeln sich die stärksten Feinde und Spieler können im Kampf gegen andere Unitrons den Titel „Master of Masters” für sich gewinnen. Die In-Game-Anleitung entspricht der originalen NeoGeo Pocket Color-Version, daher kann es zu Unterschieden bei der Steuerung auf der Nintendo Switch kommen. Handels-Funktionen sind nicht vorhanden.