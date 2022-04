Sniper Elite 5 Video zeigt die Waffen und Anpassungsmöglichkeiten

Rebellion hat ein neues Sniper Elite 5 Video veröffentlicht, in dem das Entwicklerteam einen detaillierten Einblick in die Waffenvielfalt und die umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten im Spiel gibt.

Was erwartet euch hinsichtlich der Waffen und Anpassungsmöglichkeiten?

Rebellion hat sich mit dem renommierten Militärhistoriker und Star der TV-Show Combat Dealers, Bruce Crompton, sowie dem Imperial War Museum und dem Royal Armouries Museum zusammengetan, um Tausende von Referenzbildern und Tonaufnahmen von Waffen und Fahrzeugen des Zweiten Weltkriegs aufzunehmen. So wird ein Höchstmaß an Authentizität gewährleistet. Das neue Video gewährt einen Blick hinter die Kulissen und zeigt die akribische Detailtreue, die in die Entwicklung des Spiels fließt.

Sniper Elite 5 bietet ein in der Serie noch nie dagewesenes Maß an Individualisierung: Spieler:innen können den Schaft, die Magazine, das Gehäuse, den Lauf, das Zielfernrohr und das Visier sowie das Material einer Waffe verändern. Sie lassen sich so ideal an den eigenen Spielstil anpassen, egal ob man nun lieber methodisch vorgeht, sich direkt in die Action begibt oder eine Mischung aus beidem bevorzugt. Anpassungen können auch mitten im Spiel vorgenommen werden. Zu diesem Zweck sind auf den verschiedenen Maps Werkbänke versteckt, die es zu entdecken gilt. Diese schalten wiederum weitere Anpassungsoptionen frei.