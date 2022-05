Sniper Elite 5 ab sofort erhältlich

Gute Nachrichten für die Fans der Spielreihe – Sniper Elite 5 ist ab sofort im Xbox Game Pass, auf Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 & 5 und PC via Steam und Windows Store erhältlich. Der von Rebellion, einem der weltweit erfolgreichsten Videospielentwickler und -publisher, entwickelte Titel bietet ein taktisches Scharfschützenerlebnis, das seinesgleichen sucht. Spieler kämpfen sich darin durch die eindrucksvollsten Maps der Seriengeschichte, inklusive zahlreicher realer Schauplätze, die in atemberaubendem Detail eingefangen wurden.

Mehr über Sniper Elite 5

Das Spiel katapultiert euch nach Frankreich im Jahrs 1944 – wir befinden uns in der Zeit des in die Geschichte als D-Day eingegangen Tag. Kriegsheld und Elite-Scharfschütze Karl Fairburne schließt sich dort einer verdeckten Operation der US Rangers an, welche die Schwächung der Atlantikwall-Befestigungen an der bretonischen Küste zum Ziel hat. Dort nimmt er Kontakt mit dem französischen Widerstand auf und er erfährt von einer geheimen Nazi-Verschwörung, die den Krieg wieder zu Gunsten der Nazis zu wenden droht: Operation Krake. Es ist nun an Karl, die Pläne der Achsenmächte aufzudecken und die Pläne der Nazis und ihres Drahtziehers, Abelard Möller, zu durchkreuzen, ehe sie in die Tat umgesetzt werden können.