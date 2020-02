Snack World: Die Schatzjagd Gold ab sofort erhältlich (+Review)

Gute Nachrichten für die Switch-Fans – Nintendo veröffentlicht am heutigen Valentinstag mit Snack World: Die Schatzjagd Gold ein Rollenspiel von Level-5 (u.a. Ni No Kuni) für die Switch, das wir bereits getestet haben (hier geht’s zu unserem Testbericht).

Möge die Schatzjagd… beginnen!

Dein Dorf wurde überfallen! Jetzt liegt es an dir, ein heldenhafter Abenteurer zu werden und Rache am niederträchtigen Sultan Balsamico zu nehmen! In diesem Rollenspiel erkundest du zufällig generierte Dungeons auf der Suche nach seltenen Schätzen und verbündest dich im lokalen oder Online-Mehrspielermodus mit bis zu drei weiteren Spielern, um tückische Tyrannen zu stürzen!

Und wieso „Gold“?

Alle herunterladbaren Inhalte, die für die japanische Version veröffentlicht wurden, sind in dieser Version enthalten.