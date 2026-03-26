Smyths Toys startet mit Rabattaktion in die Gartensaison

Sobald die Tage länger werden, verwandelt sich der eigene Garten wieder in einen Abenteuer-Schauplatz. Damit ihr und eure Familien fit für das Frühjahr seid, setzt Smyths Toys auf eine Kombination aus Bewegung und Spielspaß an der frischen Luft. Im Zentrum stehen dabei moderne Outdoor-Spielgeräte, die speziell für wechselhaftes Wetter ausgelegt sind und Kindern die Möglichkeit bieten, ihre Energie im Freien auszuleben.

Satte Rabatte auf das gesamte Outdoor-Sortiment

Damit ihr das Beste aus den warmen Monaten herausholen könnt, reduziert der Spielwarenhändler vom 26. März bis zum 4. April sein gesamtes Outdoor-Sortiment um 20%. Das Angebot gilt sowohl in den Filialen als auch online. Unter den Highlights finden sich verschiedene Thorpe Sports Trampoline in runder oder rechteckiger Ausführung, die durch Sicherheitsnetze einen geschützten Raum für Sprungbegeisterte bieten. So könnt ihr beispielsweise das Modell mit 305 cm Durchmesser bereits für 135,99 € statt 169,99 € ergattern.

Klassiker für den Garten und unterwegs

Neben den Trampolinen dürft ihr euch auf reduzierte Klassiker wie Schaukeln und Rutschen freuen, die die Fantasie und soziale Interaktion fördern. Die Apatou Metallschaukel mit drei Plätzen ist im Aktionszeitraum für 103,99 € erhältlich. Für alle, die lieber auf zwei Rädern die Nachbarschaft erkunden, ist auch das 24 Zoll Mountainbike Verve Ultra im Preis gesenkt und kostet aktuell 183,99 €. Mit über 300 Filialen in Europa bietet Smyths Toys euch damit alles, was kleine Entdecker:innen für einen aktiven Start in den Frühling benötigen.